Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor mağlubiyeti sonrası Jan Olde Riekerink'in yerine teknik direktör arayışlarına başlayan Galatasaray yönetimi, iki isim üzerinde karar kıldı: İgor Tudor ve Bülent Korkmaz... Karabükspor'un başında iyi iş çıkartan Hırvat teknik adama taraftarın ilgisini bilen sarı-kırmızılı idareciler, İgor Tudor'u gözüne kestirdi. Sezon sonu sona erecek sözleşmesini sadece 150 bin Euro karşılığı feshetme şansı bulunan Hırvat teknik adam, eşinin doğumu için gittiği Zagreb'den gelişmeleri takip ediyor. Galatasaray yönetimi, bugün Riekerink ile resmen yolları ayırdıktan sonra Karabük ile Tudor'un kapısını çalacak.

KORKMAZ STEPNE!

Tudor'a uzun vadeli sözleşme için şampiyonluk şartı getirmek isteyen Galatasaray, 'hayır' yanıtı alırsa Korkmaz'a yönelecek

Galatasaray yönetiminin İgor Tudor'a ilk etapta sadece dört aylık kontrat önereceği, uzun vadeli mukavele için ise sezonun şampiyon tamamlanması şartını koşacağı gelen haberler arasında... Hırvat teknik adamın bu öneriye sıcak bakmaması durumunda ise rota efsane kaptan Bülent Korkmaz'a dönecek. Şu anda bir takımı çalıştırmayan Korkmaz'a, "Bu zor dönemde takımı teslim alır ve başarılı bir süreç geçirirsen sezon sonu bir yıllık daha mukavele imzalarız" önerisi götürülmesi planlanıyor. Gündeme gelen diğer teknik direktör adayları Raşit Çetiner, Hasan Şaş, Tugay Kerimoğlu, Tayfun Korkut ve Gheorghe Hagi'ye ise şimdilik sıcak bakılmıyor.