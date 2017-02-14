Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma NTV Spor’a konuştu. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, “Quaresma’nın avukatı oyuncuyu bize teklif etti” sözleri sorulan Portekizli futbolcu, “Aileme yakın bir isim ortaya atıldı. Kesinlikle öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum, araştırmadım. Böyle bir açıklama, gündem değiştirme olarak değerlendirilebilir” vurgusu yaparken, “Türkiye’de oynayacağım tek kulüp Beşiktaş’tır. Bir gün Beşiktaş beni istemezse, Türkiye’den ayrılırım. Bir karakterim var, kişiliğim var. Para ile satın alınmaz” cevabını verdi.

Yeni sözleşme mutlu etti

Beşiktaş ile sözleşmesini 2020’ye kadar uzatan Q7, “Mukavele yenilediğim için çok mutluyum. Hem başkana, hem hocama teşekkür ederim. Fizik ve mental olarak iyi bir noktadayım. İnşallah böyle devam edecek ve bu sözleşme bitecek” ifadelerini kullanırken, “Sözleşmem bittiğinde 37 yaşında olağım. O güne kadar neler olur, bilemiyorum. Şu anda 33 yaşındayım ve fizik olarak iyiyim. O gün geldiğinde fizik olarak iyi durumda olursam devam ederim, ama değilse, bırakmış olurum. Birileri sizden başarı bekliyorsa bunu onlara vermeniz lazım” dedi.