Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk'te yer alan haberde Fatih Altaylı, sarı-kırmızılı kulübün çok kötü yönetildiğini, işlerin böyle gitmesi durumunda başkanlığa aday olacağını söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

Yönetiminin kendi hatalarını varlıkları satarak kapattığını söyleyen Altaylı, Galatasaray'ın elden gittiğini belirtti.

BÖYLE GİDERSE BAŞKANLIĞA ADAY OLURUM

Altaylı, ''Ben görevden hiç kaçmadım. Hangi yönetim beni göreve çağırsa 'hayır' demedim. Böyle giderse Galatasaray başkanlığına aday olurum. Yarın öbür gün 'bir zamanlar Galatasaray gibi müthiş bir takım varmış' derlerse, 'Ben aday oldum ama beni seçmediler' demek için aday olurum." dedi.

G.SARAY 3. LİGE DÜŞEBİLİR

Fatih Altaylı, bir gazetecinin mevcut Galatasaray yönetiminden birinin telefon açıp 'Bize teknik direktör olarak kimi önerebilirsin? sorusunu sormasıyla ilgili olarak "Galatasaray elden gidiyor. Torunlarımız Galatasaray'ın 3. Lig'e düştüğünü görebilirler" diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK'İN BAŞKANLIĞI BEŞ PARA ETMEZ

Dursun Özbek ve yönetimini sert bir dille eleştiren Altaylı, ''Galatasaray'ı "Özbek Brothers" yani Dursun Özbek ve Mehmet Özbek'ten, Levent Nazifoğlu'ndan, Ergun Gürsoy Family'den ve Alp Yalman'dan kurtarmak lazım. Alp Yalman geyiğine takılıyor orada, bir şey yapmıyor gerçi. Dursun Özbek ağabeyimdir, ayrı ama başkan olarak beş para etmez. Galatasaray'a para vermiştir tamam ama o da çok yanlış. Bu parayı da zor alır onu da söyleyeyim. Kendisine yeni bir yönetim kursun, sportif işlerden anlayan birilerine bıraksın bu işi." şeklinde konuştu.