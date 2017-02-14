Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Grubu'nda dokuzar galibiyet ve üçer mağlubiyeti olan iki ekipten Çekya temsilcisi 2. sırada bulunurken, Fenerbahçe 3. sırada yer alıyor.

Prag'daki Kralovka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, grubun 6. haftasında rakibiyle yaptığı ilk maçı İstanbul'da 75-71 kazanmıştı.