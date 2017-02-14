Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Bülent Akay, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı'nın Rusya'ya 42-0 yenilmesiyle ilgili olarak, "Biz sadece 6 ay gibi kısa bir sürede EYOF 2017'ye hazırlandık. Oyuncular ilk kez bir araya geldi. Hepsinin Rusya'yla oynadığı maç, ilk uluslararası müsabakalarıydı" dedi.

Şampiyonaya ev sahibi ülke olarak katıldıklarını aktaran Akay, şöyle konuştu:

"Uluslararası Buz Federasyonun yapmış olduğu gruplarda bu ülkelerle mücadele etmiyoruz. Biz üçüncü klasmanda mücadele ettik. Türkiye bir üst tura çıkarak, gelecek yıl daha güçlü ülkelerle mücadele edecek. Grup atlayarak gelecekte hedefimiz olan Rusya ve ABD gibi ülkelerle mücadele edeceğiz. Bu uzun bir maraton. Ev sahibi olduğumuz organizasyonda, karşımızda Rusya da olsa, Slovenya da olsa hepsiyle mücadele ederiz. Biz sadece 6 ay gibi kısa bir sürede iki yurt içi, bir de yurt dışı kampı yaparak, bu şampiyonaya hazırlandık. Oyuncular ilk kez bir araya geldi. Hepsinin Rusya'yla oynadığı maç, ilk uluslararası müsabakalarıydı. Takımın yarısı 16, yarısı 17 yaşında. Yani bu çocuklar aslında geleceğin A Milli Takımı."

"ONLARIN 550 PİSTİ VAR, BİZİM BEŞ"

Akay, "Rusya'da 550 tane buz pisti var, Türkiye'de 5 pistle çalışmalarımız sürüyor. Rusya'da 87 bin, Türkiye'de 579 çocuk buz hokeyi yapıyor. Hedefimiz birkaç yıl sonra bu çocukların 20 Yaş Altı Milli Takımı'nı oluşturmaları ve milli takımımızın üst gruplarda yer alması" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bu sporu belki de ilk defa duyan kişilerin festivaldeki amaçlarını bilmeden ve rakipleri tanımadan yorum yapmalarını normal karşıladıklarını ifade eden Akay, "Bunun üzerinden 16-17 yaşındaki geleceğin sporcularının ve teknik ekibimizin motivasyonunu bozacak herhangi bir yorumdan da kaçınmalarını rica ediyorum. Buna kimsenin hakkı yok. Bu takım ilk kez bir dünya devine karşı ve üstelik kendi ülkesindeki bu önemli organizasyonda mücadele etti. Bu çocuklara destek olunmalı. Türkiye'deki buz sporlarının gelişiminde bilgi sahibi olmadan yapılan yorumları çok doğru bulmuyorum. Biz bu çocuklarla yolumuza devam edeceğiz ve geleceğin başarılı bir milli takımını oluşturacağız" dedi.

"KALECİMİZ 6 AY ÖNCE MALZEME TAŞIYORDU"

Buz Hokeyi Milli Takım Antrenörü Nevzat Altun ise 2 yıl önce sporcularla bir araya geldiklerini belirterek "Bu çocuklar iki yıl önce geldiğinde çoğu kaymayı bilmiyordu. Bazıları çok yetenekliydi, bazıları da çok iyiydi. Türkiye, bu olimpiyatlara ilk defa ev sahipliği yapıyor ve ilk defa bu yaş grubunda bu kategoride yarışmalara katılıyoruz. Dün aldığımız sonuç bizim için çok kötü değil. Aslında çok kötü bir sonuç olarak gözükse de geçmişimize baktığımızda Erzurum ilimiz 2011'den sonra bu sporu tanımaya başladı ve şu anda takımın yüzde 75'ini Erzurumlu sporcularımız oluşturuyor. Kalecimiz 6 ay önce sadece malzeme taşıyan çocuk olarak geldi ve şu anda bayrağımızı göğsünde taşıyan bir sporcumuz. Rusya 1800'lerde bu işe başlamış."

Milli takımın Rusya'ya 42-0 yenildiği maçtan sonra sosyal medyada yazılanlara tepki gösteren Altun, "Dün oynanan maçtan sonra oluşan tepki nedeniyle Türkiye adına çok üzülüyorum. Bu sporu bilmeyen birçok insan, bu konu hakkında yorum yaptı. Çocuklarım bu durumdan etkilendi veya etkilenmedi, sonuç ortada. Biz yine sahadayız, yine yıkılmadık. Sağdan soldan çocuklarımız üzerinden konuşan arkadaşlara 'Siz de gelin bir gün buz pistinde kayalım. Hayatında sen buzu nerede gördün? Ya su bardağında ya da buz dolabında gördün' diyorum. Bin 400 metrekare bin 800 metrekare arasındaki buzu biz burada rüyamızda görmedik" değerlendirmesinde bulundu.