Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barça PSG maçı canlı olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Çeyrek finale kalma mücadelesinde PSG Fransa'da oynanacak maçta Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Paris Saint Germain rakibi karşısında sahasında taraftar avantajından faydalanarak pozitif bir skor alma peşinde olacak. Barcelona ise Messi, Neymar ve Suarezli kadrosuyla deplasmanda güzel bir sonuç alıp evindeki maçta turu almak için uğraşacak.

Barcelona'nın ilk 18'i

Ter Stegen, Cillessen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Rafinha, Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti ve Mathieu.

PSG Barcelona maçı şifresiz hangi kanalda saat kaçta?

Dev maç 14 Şubat Salı günü TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. TSİ 22.45 başlayacak maçın canlı-grafikli anlatımını turkiyegazetesi.com.tr'den takip edebilirsiniz.

PSG Barcelona eksik cezalı listesi

Alaves maçı öncesi sakatlanan Arda Turan Barcelona'da forma giyemeycek. Katalanlarda ayrıca Javier Mascherano'nun sakatlığı bulunuyor. Aleix Vidal'in ise son maçta ayağı kırılmış ve sezonu kapatmıştı.

PSG'de Thiago Motta sarı kart cezası nedeniyle Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek. Pastore ve Verrati'nin ise sakatlıkları bulunuyor. Maçta oynayıp oynamayacakları henüz belli değil.

Barcelona Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu 15 puanla Manchester City önünde lider tamamlayarak gruptan çıkmıştı. Katalanlar grupta tek mağlubiyetini Manchester City deplasmanında almıştı.

Fransa Ligi'nde Monaco'nun ardından ikinci sırada bulunan PSG ise Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu Arsenal'in ardından 12 puanla 2. sırada tamamlamıştı. PSG 6 maçta 3 galibiyet, 3'te beraberlik almıştı.