Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), erkekler buz hokeyinde A Grubu ikinci maçta Rusya, Fransa'yı 9-0 yendi.

Buz Hokeyi Arena'da oynanan maçta Rusya Milli Takımı, Fransa karşısında galip geldi.

Müsabakanın ilk periyotunda Rusya rakibi karşısında 2-0 üstünlük sağladı. İkinci periyotta 5 sayı daha bulan Rus takımı durumu 7-0 yaptı. Maçın son çeyreğinde 2 sayı daha kazanan Rusya, Fransa'yı 9-0 mağlup etti.

Maçı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanın eşi Jakovkitaru Vic ile vatandaşlar izledi.

Maçın ardından Vali Azizoğlu, Rusya takımının en iyi oyuncusu Daniil Chechelev'e, Vic ise Fransız takımının en iyi oyuncusu Yoan Salve'ye plaket verdi.

A Grubu'nda, iki galibiyetle Rusya Milli Takımı 6 puana ulaşırken, Fransa ve Türkiye puan alamadı.