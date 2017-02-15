Başkan Muharrem Usta'nın çağrısı üzerine yapılan kampanyada hedef, birkaç ay içerisinde bu takipçi sayısına ulaşmak... Şu anda 780 bini aşkın takipçisi bulunan bordo-mavili kulübün, sosyal medya üzerinde yaptığı atılımın devam etmesi planlanıyor.
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Başkan Muharrem Usta'nın çağrısı üzerine yapılan kampanyada hedef, birkaç ay içerisinde bu takipçi sayısına ulaşmak... Şu anda 780 bini aşkın takipçisi bulunan bordo-mavili kulübün, sosyal medya üzerinde yaptığı atılımın devam etmesi planlanıyor.
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