Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor yenilgisiyle sabırların taştığı Galatasaray'da Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılmasının hemen ardından Karabükspor'da harika çıkış yakalayan İgor Tudor ile prensipte anlaşma sağlandı. Özellikle geçen hafta Beşiktaş karşısında takımına oynattığı futbolla tüm dikkatleri yeniden üzerine çeken Hırvat çalıştırıcı, aslında Galatasaray'ın radarına 20 Kasım'da takıldı. Fenerbahçe yenilgisi ile Riekerink'in koltuğu sallanmaya başlarken, sarı-kırmızılılar aracılarla Tudor için nabız yoklamaya başladı. "Karabük'le anlaşmam var'' diyen 38 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'la masaya oturmak için önce teknik direktör Riekerink'in görevine son verilmesi gerektiğini söyledi.

EMANETÇİ TEKNİK ADAM İSTEMEDİLER

Tuzlaspor faciasıyla girilen devre arasında Tudor ismi, sarı-kırmızılı camiada tekrar dile getirildi. Bu dedikodulardan olumlu etkilenen Tudor, Karabükspor'u tekrar ayağa kaldırdı. Hırvat teknik adam, bu periyotta yakın çevresi ile sohbet ederken, her Galatasaray lafı geçtiğinde, "Türkiye'de hayalimdeki takım'' demekten kendisini alıkoyamadı. Kariyer hedefi olarak Galatasaray'ı gören Tudor'un hayali çok geçmeden gerçekleşti. Riekerink ile yollarını ayırmaya karar veren sarı-kırmızılılar, emanetçi yerli teknik adamlara soğuk baktı ve Türkiye'yi artık tanıyan Tudor'da karar kıldı. Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un, "Hocamızın serbest kalma bedeli 150 bin Euro'' açıklaması yapması ise transfer sürecini hızlandırdı.

SÖZLEŞME SÜRESİ ÖZBEK'E GÖRE

Futbol Direktörü Cenk Ergün vasıtasıyla İgor Tudor'un menajeri olan eski Beşiktaşlı Seric'le temasa geçen Galatasaray, 1.5 yıllık sözleşmede prensip anlaşmasına vardı. Mayıs 2018'e kadar seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetim, Tudor'la imzalayacağı sözleşmede kendi görev süresini esas aldı.

BUGÜN 17.00'DE İDMANA ÇIKIYOR

Tudor, çifte mutluluk yaşadı. Önceki gün Zagreb'de doğum yapan eşi Stefanija'nın yanında olan Tudor, Aslan'ın teklifini ülkesinde öğrendi. Dün akşam Karabük'e gelen ve son kez takımı çalıştıran Tudor, bugün 17.00'de ise ilk kez yeni öğrencilerine antrenman yaptıracak.