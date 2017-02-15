Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Sarıçiçek

Erzurum’daki 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2017), snowboard slalomda bronz madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Aydan Karakulak, “Türkiye’ye 13 sene sonra madalya getirmek heyecan verici” dedi. EYOF’un kış organizasyonlarında madalya elde eden ilk Türk olan Aydan, yarışmadaki başarının çok gurur verici olduğunu söyledi. Madalya aldığı için çok heyecanlandığını belirten Karakulak, “Türkiye’ye 13 sene sonra madalya getirmek heyecan verici. Burada tabi ki hocalarımın, antrenörlerimin ve federasyonumuzun emekleri çok büyük. Verdikleri emeği ve güveni boşa çıkarmadım, madalyamı aldım” diye konuştu.

Emeğimin karşılığını aldım

Madalya töreni sırasında çok heyecanlandığını söyleyen Aydan Karakulak, “O an anlatılmaz çünkü gerçekten çok onur verici bir şey. Üçüncülüğü şaka falan zannediyordum, kürsüye çağırılınca büyük gurur yaşadım. Gerçekten o kadar çok emek sarf ettim, o kadar yoruldum ki bunu anlatamam. Ama sonunda emeğimin karşılığını aldığım ve ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Milli antrenörlerden Uğurhan Tuvanç da tarihte bir ilki başardıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Tuvanç, “Aydan’ın emekleri boşa çıkmadı. Biz de bunun için elimizden geleni yaptık. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Hedeflerimiz daha ileriye gitmek” ifadelerini kullandı.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Kayseri Erciyes Kulübü’nün sporcusu olan Aydan Karakulak, 6 yıldır snowboard yaptığını söylerken, “Son iki yıldan beri milli formayı giyiyorum. Bayrağımızı göndere çektirmek hepimizin hedefi. Hedefim dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda başarı elde etmek” dedi.