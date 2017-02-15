Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Krasnodar seferine hazırlanan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dirk Advocaat, öğrencileriyle açık konuştu. “Rusya’da bizi son derece sert, süratli ve disiplinli bir rakip bekliyor” diyen Hollandalı, “Krasnodar özellikle kendi evinde son derece agresif oynayan, maçları domine eden bir takım. Bursa’daki gibi oynarsanız bedeli çok ağır olur” ikazında bulundu. Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren savaşmak zorunda olduklarını vurgulayan Advocaat, “Bu sezon zor maçların hepsinde gerekeni yaptınız. Beşiktaş karşısında baskıyla nasıl mücadele ettiğinizi herkese gösterdiniz. Sizden aynı performansı bekliyorum. Ligde işimizi zora sokmuş olabiliriz ama Avrupa’da önümüz açık” ifadelerini kullandı.

Sakın maç seçmeyin!

Grup aşamasındaki maçları hatırlatan Dirk Advocaat, “Yenilmez denen Feyenoord’u iki kere devirdik. Manchester’dan rövanşı aldık. Krasnodar bu takımlardan daha güçlü değil. Sonucu sizin göstereceğiniz reaksiyon belirleyecek” sözleriyle takımın maç seçme hastalığına göndermede bulundu. İki ayaklı bir maça çıkacaklarını hatırlatan Hollandalı teknik adam, “Kadıköy’deki maçı mutlaka kazanacağız. Ancak buradan alacağımız sonuç da bir o kadar önemli. Yapacağımız çok basit bir hata telafisi imkânsız sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle hepiniz elinizden gelenin fazlasını yapmalı ve 90 dakika boyunca oyun disiplinine sadık kalmalısınız. Avrupa’da yapacak daha çok işimiz var” diyerek futbolcularından maksimum dikkat istedi. >M.Emin Uluç