Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Igor Tudor’un futbolculuk kariyerindeki kulüp sayısı. 4 sezon Hajduk Split, 8 sezon Juventus ve 2 sezon da Siena’da forma giydi. Sakatlığı sebebiyle futbola 30 yaşında nokta koymak durumunda kalmıştı.

İş Rize maçı öncesi bitti

Galatasaray’da Jan Olde Riekerink gönderildi, yerine birçok hoca adayının adı geçti. Sezon sonu için de “Igor Tudor kesin” dendi. Ancak aşıklar (!) erken buluştu… Taraftarın da çok istediği Igor Tudor “Aslan” oldu. Olayın perde arkasında ise farklı gelişmeler vardı. Aslında Igor Tudor’un Karabükspor yönetimi ile arasının açılması önceye dayanıyor. 28 Ocak 2017’de oynanan ve Rize’nin 1-0 kazandığı maça gitmeden önce Igor Tudor, Ferudun Tankut yönetiminden transfer yapılmasını istedi. Başkan “Sen aldığımız futbolcuları oynatmıyorsun ki yeni transfer istiyorsun” cevabını verdi. Tudor, Rize deplasmanına takımla beraber gitmedi. Araya Tudor’u Karabük’e öneren eski oyuncuları Anthony Seric girdi. Tudor’la görüştü ikna etti. Genç hoca bir gün sonra Rize’ye gitti. Ama araya soğukluk girmişti.

Yapılanlar ahlaksızlık

Igor Tudor’un sürekli Galatasaray ile anılması ve ardından hocayla Rize maçı öncesi yaşananları dikkate alıp bir yandan da hoca arayışında olan Karabük Başkanı Ferudun Tankut sıcak olayı değerlendirdi. Tudor ile Galatasaray’ın anlaştığı iddiasını değerlendiren Tankut “Konuşulanlar doğruysa Galatasaray yönetimi ve Tudor’un yaptığı etik değildir. Hoca da Galatasaray yönetimi de ahlaki çöküntü içinde. Kesinlikle tasvip etmiyorum, Galatasaray yönetimi bu davranış ile uzun yıllar töhmet altında kalacaktır. Resmen ihanet bunun adı. Antalya maçı öncesinde bombalandık. Igor bundan sonra beni ararsa da açmam telefonu. Tüm Anadolu takımlarına karşı yapılan ahlaksız bir durum var ortada. TFF’ye başvuracağım. Olanları kabul edemiyorum.”

G.Saray’a karşı 4 maç

Igor Tudor futbolculuğu döneminde, sarı-kırmızılılara karşı 4 maçta oynamıştı. Tudor, yıllarca İtalya’nın en güçlü takımlarından Juventus’ta top koştururken, çizme temsilcisi ile G.Saray 1998-99 ve 2003-04 sezonlarında Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer almıştı. 1978 doğumlu isim 2 ayrı sezonda oynanan 4 karşılaşmanın hepsinde forma giyerken, Galatasaray bu maçların birini kazanmış, birini kaybetmiş 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

Denizli’den bu yana en genci

Igor Tudor henüz 39 yaşını bile doldurmadı. 16 Nisan 1978 doğumlu olan teknik adam, 1987 yılında 38 yaşındayken G.Saray’ın başına geçen Mustafa Denizli’den bu yana geçici olmamak kaydıyla, sarı-kırmızılı takımda teknik adamlık görevine getirilen en genç teknik adam oldu. 2004 yılında G.Saray ile anlaşan Gheorghe Hagi ise 39 yaşına adımını atmıştı. Sarı-kırmızılıların efsane kaptanı Bülent Korkmaz da 41’e yürüyordu.

41 ayda 6 teknik direktör

G.Saray’da 41 ayda 6 teknik direktör görev yaptı. 24 Eylül 2013’te Fatih Terim’in ayrılmasıyla başlayan süreç Riekerink’in kovulmasıyla sonuçlanırken sarı-kırmızılı kulüpte antrenörler ortalama yaklaşık 7 ay görevde kalabildi. İşte sırasıyla o teknik adamlar:

∑ Terim

∑ Mancini

∑ Prandelli

∑ Hamzaoğlu

∑ Denizli

∑ Riekerink