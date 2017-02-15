Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar son iki maçında camiası adına büyük hayal kırıklığına sebep oldu. Önce olaylı kupa derbisinde Fenerbahçe’ye mağlup oldu, ardından ligde Kardemir Karabükspor deplasmanında ummadığı bir yara aldı. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi, iki mağlubiyetten ders çıkarılması gerektiğini ifade ederek “Ligler uzun soluklu. 35-40 maç oynuyorsunuz. Zaman içinde performans ve motivasyonların düştüğü zamanlar olacaktır. Son 2 hafta bunu yaşadık. Bunlardan da ders alarak önümüzdeki günlerde nasıl daha başarılı olup kazalara uğramayız diye araştırıp çözeceğiz. Futbolda bu tür iniş çıkışlar vardır” dedi.

Ekibimize güveniyoruz

Teknik ekibe ve hocaya olan güvenlerinin de altını çizen Çebi “Ben ve camiamız, bütün teknik kadro, futbolcularımız ve hocamıza güveniyoruz. Bu 2 maç bize ders verecektir. Zaman zaman yaşanan performans düşüklüğünün yaşandığı maçlardan ikisi olmuştur. Biz çok etkisi altında kalmayıp, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. Çebi, maç maç baktıklarını ve şu anda önceliklerinin UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hapoel maçı ardından da ligdeki Akhisar Belediye mücadelesi olduğunu söyledi.