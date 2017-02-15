Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırtına havasını buldu, camiasına güzel güzel esiyor. 2017’de yeni takviyelerle beraber çok farklı bir görüntü sergileyen 4 maçını da kazanan ve kara bulutları dağıtan bordo-mavililer gözünü 2010-11 sezonundaki 6 maçlık seriye dikti. 176 hafta sonra 4 maç art arda kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi iç sahada Aytemiz Alanya ve sonra deplasmanda Atiker Konya’yı mağlup ederse “altılı” hedefine ulaşacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kulübe ait sosyal medya hesabından yayınlanan bir videoda takımı motive ediyor. Yanal takıma yönelik “Siz sıradan bir takımın oyuncusu değilsiniz. Sahada mücadelenizi yapın. Her şey bize bağlı. Biz iyi insanlardan kurulu güzel bir takımız” diyor. Ve hoca taraftara da çağrı yapıp “Sen taraftar olarak bu takımın en önemli parçasısın. Yeni yuvamızda yeniden tarih yazmak için Medical Park Arena’da ol” mesajını veriyor.