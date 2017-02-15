Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Krasnodar maçının 11'i yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Beşiktaş ile oynanan kupa derbisinin ardından iki maç ceza alan alan Van Persie, bu önemli maçta hocası Advocaat tarafından ilk 11'de sahaya sürülecek.Kupa derbisinde sol kanatta başarılı bir performans gösteren, rakip savunmayı yıprattığı gibi savunmaya da yardım eden Moussa Sow yine bu bölgede görev yapacak.

ALPER 11'E YAKIN

Savunmada ise cezalı Martin Skrtel'in yerine Neustadtçer'in oynaması hemen hemen kesin. Alper'in de ilk 11'de şans bulması sürpriz olmayacak.