Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Futbol A takımı Teknik Direktörümüz Sayın Jan Olde Riekerink'in sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.