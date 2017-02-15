Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, EURO2024'e resmen aday oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören açıklamalarda bulundu.

"Her organizasyonu yapabilecek güçteyiz"

Bakan Kılıç: "Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatı ile adaylık başvurusu yapmaya karar verdik. Türkiye, her uluslararası organizasyonu ve spor organizasyonunu yapabilecek güçtedir. Uluslararası spor camiasının içinde Türkiye'nin yeri ve önemi biliniyor. Karar verici kurullarda Türkiye'nin lobi çalışmaları vardır. Olimpiyat adaylığı kararı, en üst seviyedeki karara bağlıdır. 2020 olimpiyat adaylığımız bize çok şey öğretti. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Biz her türlü organizasyonu yapabilecek güçteyiz. Hem duble yollarımız olsun, hem köprülerimiz olsun hem hava yollarımız olsun ulaşımda sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum."

"Ulaşımda sıkıntımız yok"

Yıldırım Demirören: "Dosyaya son halini vermek için 2018'e kadar vaktimiz var. Çok sayıda yeni stadyum yaptık. Ulaşım, barınma unsurlarını da göz önünde bulundurup en iyi stadyumları seçeceğiz. EURO2024 için fazla bir aday beklemiyorum. En fazla 1-2 rakibimiz olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun"