Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell’in GollerCepte uygulamasında 20. haftanın en popüler golü Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Olcay Şahan’dan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında atılan toplam 20 gol, 110 bin 135 kez izlenirken bordo-mavilileri Osmanlıspor karşısında 1-0’la 3 puana taşıyan gol, 20 bin 138 kez takip edildi.

28 BİN KİŞİ İZLEDİ

Geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-Kayserispor maçı oldu. İstanbul’daki maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 27 bin 938 kez izlendi. 2-1 konuk takımın galibiyetiyle biten karşılaşmadan sonra uygulamanın en popüler mücadelesi ise 27 bin 323 kişi tarafından izlenen Bursaspor-Fenerbahçe maçı oldu.

TOSIC CEZA ALDI EN ÇOK BU VİDEO İZLENDİ

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 20. haftasındaki karşılaşmalar toplam 132 bin 35 kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Yönetimden Tosic’e ağır ceza’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 6 bin 684 kişi tarafından izlendi.

TÜM OPERATÖRLERE AÇIK

Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GC yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.