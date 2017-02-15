Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın geçmişten günümüze, tarihinde yer alan ve artık efsane haline gelen isimlerin yaşam öykülerinin anlatıldığı 13 bölümden oluşan Efsane Aslanlar Belgeseli serisi, Vestel sponsorluğunda çekildi. Belgesellerin yönetmenliğini Nebil Özgentürk yaptı. Belgeselin basın toplantısı TT Arena’da Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler ve belgesellerin yönetmeni Nebil Özgentürk’ün katılımıyla gerçekleşti.

Galatasaray’ın 112 yıllık köklü bir çınar olduğunu belirten Cengiz Özyalçın, “Temelleri 500 yılı aşkın bir maziye sahip olan Galatasaray Lisesi’nden doğan ve bugün ‘Türkiye’dir Galatasaray’ denilebilecek muazzam büyüklüğe erişmiş bir camiadan söz ediyoruz. Galatasaray, Galatasaray Lisesi içerisinde Gül Baba’dan bu yana başlayan geçmişle süreyi tamamlamış, Türk sporunun simgesidir. İlkeleri olan, yazılı olan ve olmayan kurallara sahip, kendi çizgisini, felsefesini yapmış ve büyük bir değerler topluluğudur. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kişilerden oluşur. Galatasaray takımının içinden yetişen biriyim. Nebil Özgentürk’ü tebrik ediyorum. Çok anlamlı bir proje yapıyor” şeklinde konuştu.

Ergün Güler ise böyle proje yaptıkları için heyecanlı olduklarını söyleyerek, “Her iki kurumun benzerlikleri var. Galatasaray, ülkemizi arenada başarıyı getiren bir kulüp” dedi.

“BUNLARI ANLATMAK ÜLKEYİ ANLATMAK DEMEKTİR”

İlk kez spor alanın belgesel yaptığı ifade eden Nebil Özgentürk, “Çok heyecanlıyım. 4 ay önce başladık. Öğrenci gibi başladık. Vestel’e bu projeyi kabul ettikleri için teşekkür ederim. Biz belgeselciler ara bulduğumuz zaman girmek isteriz. Televizyonun zor alanından biriyiz. Belgesel az izlediği düşünülür. Galatasaray belgeselinde de şunu fark ettik. Bunları anlatmak ülkeyi anlatmak demekti. Bu efsaneleri anlatmak kulübün tarihi anlatmak. Osmanlı’yı anlatmak, Kurtuluş Savaşı’nı atmak demek” diye konuştu.

13 ismin hikayelerinin konu edildiği belgesel serisinde Ali Sami Yen, Metin Oktay, Turgay Şeren, Gündüz Kılıç, Çanakkale Kahramanları, Yalçın Granit, Fatih Terim, Gheorghe Hagi, Cevad Prekazi, Jupp Derwall, Tevfik Fikret, Coşkun Özarı ve Özhan Canaydın yer alıyor. Belgeselin her bölümünde, Galatasaray efsanelerinin ve kulübün tarihçesinin yer alacağı gibi tanıklıklara, röportajlara da yer verilecek.