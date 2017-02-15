Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA, internet sitesinden yaptığı açıklama ile Maradona’nın çeşitli görevler üstleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre; Maradona FIFA’nın dünya çapındaki organizasyonlarında marka yüzü olacak ve projelere destek vererek tanıtımına katkıda bulunacak. 56 yaşındaki yıldız, "Sonunda hayat boyu süren rüyalardan birini yerine getirebilirim; futbolu gerçekten seven insanlarla birlikte çalışmak" dedi.