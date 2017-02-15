Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum’da düzenlenen Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali’nde (EYOF) yarışan sporcularımızı telefonla arayarak, moral verdi. Bakan Çağatay Kılıç, EYOF 2017’de Snowboard Paralel Büyük Slalom yarışmalarında üçüncülük kürsüsüne çıkarak, ülkemize ilk madalyayı kazandıran Aydan Karakulak’ı telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Çağatay Kılıç, Aydan Karakulak’ın ülkemize getirdiği madalya ile gururlandığını dile getirerek, Karakulak’ın spor kariyerinde daha nice başarılara imza atacağına yürekten inandığını ifade etti. Bakan Çağatay Kılıç, Kayakla Atlama branşında 4’üncü olarak, madalyayı kıl payı kaçıran Muhammed Ali Bedir’i de telefonla arayarak tebrik etti. MORAL TELEFONU Bakan Çağatay Kılıç, ilk maçında Rusya’ya farklı mağlup olan Buz Hokeyi Takımı Kaptanı Hakan Berksalt’ı da telefonla aradı. Hakan Berksalt’tan, kendilerine yönelik eleştirilere kulaklarını tıkamalarını ve morallerini bozmamalarını isteyen Bakan Çağatay Kılıç, “Daha çok yeni bir takımsınız. Rakibiniz ise turnuvaya doğrudan katılma hakkına sahip olan Rusya. Dünyanın en iyi, en kuvvetli takımlarından biri” diyerek destek verdi. Sporda böyle sonuçların her zaman olabileceğini anlatan ve takıma olan inancının tam olduğunu dile getiren Bakan Çağatay Kılıç, “Önümüzdeki maçlara çıkacaksınız ve elinizden geleni yapacaksanız. Biz, millet olarak sizin arkanızdayız ve sonuna kadar destekleyeceğiz. Siz takım olarak büyük bir cesaret örneği gösteriyorsunuz. Ben, şahsım ve ülkem adına sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bakan Çelik'ten Buz Hokeyi Takımına moral telefonu
15.02.2017 - 15:25 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ilk maçında farklı mağlup olan Buz Hokeyi Takımı Kaptanı Hakan Berksalt’a moral verdi.
Etiketler : Akif çağatay kılıç,
447367 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/447367.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
20
13
5
2
40
17
23
44
2
Başakşehir
20
12
6
2
37
16
21
42
3
Galatasaray
20
12
3
5
39
20
19
39
4
Fenerbahçe
20
10
6
4
39
19
20
36
5
Antalyaspor
20
9
5
6
24
23
1
32
6
Trabzonspor
20
9
3
8
20
21
1
30
7
Konyaspor
20
7
7
6
24
24
0
28
8
Bursaspor
20
8
4
8
22
22
0
28
9
K.D.Ç. Karabük
20
8
3
9
24
28
4
27
10
Osmanlıspor FK
20
6
9
5
23
22
1
27
11
Akhisar Bld.
20
6
6
8
12
24
12
24
12
Kasımpaşa
20
7
3
10
25
29
4
24
13
Gençlerbirliği
19
5
8
6
17
19
2
23
14
Alanyaspor
20
6
3
11
29
40
11
21
15
Kayserispor
20
5
4
11
20
33
13
19
16
Ç. Rizespor
20
5
4
11
20
32
12
19
17
Adanaspor
20
4
5
11
19
27
8
17
18
Gaziantepspor
19
4
2
13
16
34
18
14
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
20
11
4
5
30
21
9
37
2
Göztepe
20
10
6
4
33
23
10
36
3
Sivasspor
20
10
5
5
29
18
11
35
4
Eskişehirspor
20
11
5
4
37
27
10
35
5
Giresunspor
20
9
6
5
27
18
9
33
6
Ümraniyespor
19
8
5
6
26
22
4
29
7
Boluspor
20
8
4
8
31
35
4
28
8
Denizlispor
20
8
5
7
29
25
4
26
9
Adana Demirspor
20
6
11
3
24
20
4
26
10
Balıkesirspor
19
6
7
6
31
22
9
25
11
Altınordu
20
6
7
7
26
28
2
25
12
Gaziantep BŞB
20
6
4
10
25
31
6
22
13
Şanlıurfaspor
20
5
7
8
19
20
1
22
14
Manisaspor
20
5
8
7
28
32
4
20
15
Bandırmaspor
20
4
6
10
20
28
8
18
16
Elazığspor
20
6
6
8
20
22
2
18
17
Mersin İ.Y.
20
4
5
11
16
41
25
14
18
Samsunspor
20
3
5
12
10
28
18
14