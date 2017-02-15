Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "14 Şubat 2017 Salı günü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı’nın Hollandalı Teknik Direktörü Sayın Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılması kararı alınmıştır. Galatasaray’ın başında ilk resmi maçına 2 Nisan 2016’da Eskişehir deplasmanında çıkan Jan Olde Riekerink, 2015-16 sezonundaki 9 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye Kupası’nı; Beşiktaş’ı yenerek de Süper Kupa’yı kazanan takımın başında yer aldı. 2016-17 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun ilk 20 haftasında takımımızı çalıştıran Jan Olde Riekerink’e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
'Teşekkürler Jan Olde Riekerink'
15.02.2017 - 15:27 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, yollarını ayırdığı Jan Olde Riekerink’e teşekkür mesajı yayınladı.
Etiketler : jan olde riekerink,
447368 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/447368.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
20
13
5
2
40
17
23
44
2
Başakşehir
20
12
6
2
37
16
21
42
3
Galatasaray
20
12
3
5
39
20
19
39
4
Fenerbahçe
20
10
6
4
39
19
20
36
5
Antalyaspor
20
9
5
6
24
23
1
32
6
Trabzonspor
20
9
3
8
20
21
1
30
7
Konyaspor
20
7
7
6
24
24
0
28
8
Bursaspor
20
8
4
8
22
22
0
28
9
K.D.Ç. Karabük
20
8
3
9
24
28
4
27
10
Osmanlıspor FK
20
6
9
5
23
22
1
27
11
Akhisar Bld.
20
6
6
8
12
24
12
24
12
Kasımpaşa
20
7
3
10
25
29
4
24
13
Gençlerbirliği
19
5
8
6
17
19
2
23
14
Alanyaspor
20
6
3
11
29
40
11
21
15
Kayserispor
20
5
4
11
20
33
13
19
16
Ç. Rizespor
20
5
4
11
20
32
12
19
17
Adanaspor
20
4
5
11
19
27
8
17
18
Gaziantepspor
19
4
2
13
16
34
18
14
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
20
11
4
5
30
21
9
37
2
Göztepe
20
10
6
4
33
23
10
36
3
Sivasspor
20
10
5
5
29
18
11
35
4
Eskişehirspor
20
11
5
4
37
27
10
35
5
Giresunspor
20
9
6
5
27
18
9
33
6
Ümraniyespor
19
8
5
6
26
22
4
29
7
Boluspor
20
8
4
8
31
35
4
28
8
Denizlispor
20
8
5
7
29
25
4
26
9
Adana Demirspor
20
6
11
3
24
20
4
26
10
Balıkesirspor
19
6
7
6
31
22
9
25
11
Altınordu
20
6
7
7
26
28
2
25
12
Gaziantep BŞB
20
6
4
10
25
31
6
22
13
Şanlıurfaspor
20
5
7
8
19
20
1
22
14
Manisaspor
20
5
8
7
28
32
4
20
15
Bandırmaspor
20
4
6
10
20
28
8
18
16
Elazığspor
20
6
6
8
20
22
2
18
17
Mersin İ.Y.
20
4
5
11
16
41
25
14
18
Samsunspor
20
3
5
12
10
28
18
14