Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehirspor Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Geçmiş dönemlerde yaptığımız görüşmelerde değerli hocamız, o gün için uygun olmadığını ancak Eskişehirspor camiasını yakından takip ettiğini ve bir gün Eskişehirspor’un kendisine ihtiyacı olduğunda mutlaka destek olacağını belirtmiştir. Mustafa Denizli sözü de bu olsa gerek. Bugün yaptığımız görüşmede, Eskişehir’in kendisine olan ihtiyacını dikkate alarak maddi bir koşul belirtmeden Eskişehirspor Teknik Direktörlüğü’nü kabul etmiştir” denildi.

Açıklamada, Denizli’nin yarın Eskişehir’e gelerek resmi imzayı atacağı da belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

“Perşembe günü saat 13.00’da tesislerimize teşrif edecek olan Teknik Direktörümüze başarılar diler, tüm Eskişehirspor camiasına hayırlı olmasını dileriz.”