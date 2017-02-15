Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’da ikinci gün kürsüye en fazla sporcu çıkaran ülke Rusya oldu. Kayaklı koşu branşını domine eden Rus sporcular, bu dalda altın madalyaları ülkelerine götürürken, Finlandiya kızlarda üçüncülük, erkeklerde de ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Kayakla atlama branşında kürsü Fransa ve Slovenya’dan oluştu. Erkeklerde gelecek vadeden genç Sloven Timi Zajc, şubat başında FIS Continental Cup’ta yarıştığı kulelerde iyi bir derece yaparak birincilik çıkarmayı başardı. Kızlarda ise Romane Dieu altın madalyanın sahibi olurken, ikinci ve üçüncü sırada Sloven sporcular Nika ve Katra yer aldı.

Alp disiplini yarışmalarında erkekler büyük slalomda Alex Vinatzer kariyerinin en önemli başarısını yakalayarak altın madalyaya uzandı. Finlandiyalı Turo Torvinen gümüş madalyanın sahibi olurken, İtalyan Giovanni Zazzaro da üçüncü sıraya çıktı.

Biatlonda kızlar ve erkeklerde dağıtılan toplam altı madalya, beş ülke arasında paylaşıldı. Kızlarda Cemille Bened ilk sırayı alırken, Ukraynalı Khrystyna Dmytrenko ikinci, Rus Anastasia Shevchenko da üçüncü oldu.

Erkeklerde Çek sporcu Vitezslav Hornig öne çıkarak altın madalyaya uzandı. Estonyalı Kristo Siimer gümüş, Rus Mikhail Pervushin de bronz madalyayı boynuna astı.

CURLING: NORVEÇ’TEN ÇİFTE ZAFER

Türkiye B Takımı’nı mağlup eden Norveç, Polonya’yı da 9-2 mağlup ederek günü çifte zaferle noktaladı. Dört ve beşinci end’lerde puan üretemeyen ve rakibine puan veren Norveç, oyunun geri kalanında kontrolü elinde tutarak galibiyetle ayrılmayı başardı.

Günün ikinci maçında Rusya, Türkiye B Takımı’nı mağlup etti. Irina Nizovtseva önderliğindeki Rusya, iyi başladığı mücadelede üstünlüğü son end’e kadar sürdürerek ringden 10-2 galip ayrılarak ikinci maçını da kazandı.

Erzurum Curling Arena’da oynanan mücadelelerde ilk günün kaybedenlerinden Türkiye, Norveç ile karşılaştı. İlk end sonunda 2-0 önde olan ev sahibi Türkiye ringden 6-4 galip ayrıldı.

Günün diğer maçında Hollanda, güçlü Rusya karşısında iyi bir strateji uygulayarak mücadeleyi 6-5 kazandı.

Polonya, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Beşinci ende kadar sayı üretemeyen Polonya, sonrasında Türkiye’ye sayı şansı tanımadı ve 6-1 geriden gelerek 7-6’lık skorla EYOF 2017 Erzurum’daki ilk galibiyetini aldı.

Günün ikinci maçında Norveç ile Türkiye B takımı karşılaştı. Sekizinci end’de Norveç iki sayı alınca skor 7-7’e sabitlendi ve kazananı uzatmalar belirledi. Uzatmalarda merkeze bir taş gönderen Norveç, maçtan 8-7 galip ayrıldı.

KAYAKLA ATLAMA: KİREMİTLİKTEPE’DE İLK ALTINLAR DİEU VE ZAJC’IN

Kayakla atlamadaki ilk yarışlar bugün koşuldu. Normal tepede yapılan yarışlarda ilk olarak kızlar sahne aldı.

Final atlayışlarında Fransız Romane Dieu 223.7 puanla altın madalyayı kazanırken, Sloven Nika Kriznar 211.8 puanda kalarak gümüş, Slovenya’dan Katra Komar da 204.1 puanla bronz madalya aldı.

Erkeklerde ise gülen Slovenya oldu. Timi Zajc ilk turda 107 metre ve 138.4 puanla yakaladığı üstünlüğü final turunda da sürdürdü ve altın madalyanın sahibi oldu. Yarışta ikincilik Fransa’dan Jonathan Learoyd’un olurken üçüncülüğü ise yine Fransa’dan Mathis Contamine kazandı.

Erkekler normal tepe yarışında Türkiye adına mücadele eden Muhammed Ali Bedir ise podyumu son anda kaçırarak 4. oldu. İlk turda 96 metre atlayan Muhammed Ali 116.2 puan toplarken, final turunda ise 89 metreye atladı ve toplamda 213.5 puana ulaştı.

EYOF’taki üçüncü kayakla atlama yarışı 16 Şubat Perşembe günü erkekler takım müsabakası olacak.

KAYAKLI KOŞU: RUSYA’YA İKİ ALTIN DAHA

EYOF 21017 Erzurum’un ikinci gününde sabah saatlerinde başlayan kızların koşusunda ipi 19:13.3’lük dereceyle Rusya Federasyonu’ndan Kristina Kuskova göğüsledi. Kuskova’yı yine Rusya’dan genç sporcu Elena Kucheva 19.23.5’lik dereceyle takip etti. Kayaklı Koşu kızlar 7,5 km’lik yarışta üçüncü ise 19.34.6’lık derecesiyle Josefiina Book oldu.

Erkekler kayaklı koşuda ise 10 km’lik parkurda Rus Andrei Nekrasov’un 21:37.3’lük derecesiyle birinci olurken, ikinci ise 22:10.7’lik derecesiyle Finlandiyalı Petteri Koivisto oldu. Zorlu parkurda üçüncülüğü ise 22:13.9’luk derecesiyle Rus Andrei Kuznetsov göğüsledi.

ALP DİSİPLİNİ: İTALYA’NIN İLK ALTIN MADALYASI

Palandöken Avea Pisti’nde düzenlenen erkekler büyük slalom yarışlarını ilk ve ikinci etapta elinden bırakmayan sporcu Alex Vinatrez oldu. İkinciliğe Finlandiyalı Turo Torvinen, üçüncülüğe ise yine İtalya’dan Giovanni Zazzaro adını yazdırdı.

Türk sporculardan en iyi dereceyi sırtında 28 numarayı taşıyan Berkin Usta yaptı. İlk etabı 1:10.17’lik zamanla tamamlayan Usta, ikinci inişte hızını artırarak bitiş noktasına 1:07.39’la ulaştı. Usta’nın toplamda elde ettiği 2:17.56’lik süre, genç atleti 21. sıraya taşıdı.

BİATLON ERKEKLER: 7.5 KİLOMETREDE ZAFER ÇEK CUMHURİYETİ’NİN

Kandilli Kayak Merkezi’ndeki yarışı Çek Cumhuriyeti’nden Vitezslav Horinig 19:46.9’luk derecesiyle birinci olurken onu Estonya’dan Kristo Siimer 20:02.4’lük derecesiyle takip etti.

Zorlu şartlarda geçen yarışmada üçüncülük 20:02.7’lik derecesiyle Rusya Federasyonu’ndan Mikhail Pervushin’in oldu.

BUZ HOKEYİNDE İKİNCİ GÜN

Günün ilk maçında Rusya, Fransa’yı 9-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini almış oldu. İkinci maçını da kazanan Rusya, altı puan ve +51 averajla grubun zirvesindeki yerini korudu.

Günün ikinci maçında da Belarus favorilerden Slovakya’yı yendi. Beyaz Rusya kendisi rahatlatan golü bitime 4 dakika kala Viktar Masilevich ile bularak karşılaşmayı 3-1 önde tamamladı.