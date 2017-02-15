Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında gecenin en önemli ve dikkat çeken maçı şüphesiz ki Real Madrid Napoli karşılaşması... Tüm Türkiye, heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Real Madrid-Napoli maçının sonucunu merak içinde bekliyor. Peki Real Madrid Napoli maçını şifresiz veren kanallar ile Real Madrid Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak ve AZ TV ve İDMAN TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek mi? Temsilcimiz Beşiktaş'ın mücadele ettiği B Grubu'ndan lider çıkmayı başaran Napoli, zorlu Real Madrid deplasmanına konuk oluyor... Borussia Dortmund, Legia Warszawa ve Sporting Lisbon ile F Grubu'nda yarışan İspanyol devi Real Madrid ise, Dortmund'un ardından 2. sıradan bir üst tura çıkmıştı... Tivibuspor3 ekranlarından yayınlanacak olan Real Madrid-Napoli maçını, üyeliği bulunmayan futbolseverler ne yazık ki canlı olarak izleyemeyecek... Real Madrid Napoli maçı şifresiz ve canlı veren kanallar haberimizde... Real Madrid Napoli maçı AZ TV ve İDMAN TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Siz de eğer Real Madrid Napoli maçını AZ TV ve İDMAN TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlemek istiyorsanız aşağıda belirttiğimiz, ''İdman TV Canlı İzle'' ve ''AZ TV Canlı İzle'' başlıklı linklere tıklamanız yeterlidir. İşte Real Madrid-Napoli maçı İdman TV ve AZ TV canlı yayını ile ilgili detaylar...

İspanyol temsilcisinde sakatlığı düzelen Gareth Bale’in bu maçta hazır olmadığı için takımdaki yerini alamayacağı konuşuluyor. Tarihinde ikinci kez son 16’ya kalan Napoli’de de Lorenzo Tonelli, sakatlığı sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Zinedine Zidane’ın Real’i, evindeki son 33 Avrupa maçının 28’ini kazandı, Napoli ise bu arenadaki son 7 deplasman maçında sadece 1 kez kaybetti.

Real Madrid-Napoli maçı hangi kanalda saat kaçta?

Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşma 22.45’te başlayacak ve Tivibuspor3’ten canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Keylor Navas, Ramos, Varane, Marcelo, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vazquez, Benzema, Ronaldo

Napoli: Reina, Raul Albiol, Koulibaly, Hysaj, Ghoulam, Jorginho, Zielinski, Hamsik, Insigne, Mertens, Callejon

İDMAN TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AZ TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları hangi gün, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda her hafta 4'er maç oynanacak ve futbolseverler böylece daha çok maç izleme şansı yakalayacak. İşte maçlarının programı...

CEZALI VE EKSİK FUTBOLCULAR

Bu maç öncesi Real Madrid'te Gareth Bale, Danilo ve Coentrao sakatlıkları yüzünden forma giyemeyecekler. Napoli'de ise Tonelli ve sakatlığı süren yıldız golcü Arkadiusz Milik oynayamayacaklar. Real Madrid Napoli maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid evinde İtalya ekibi Napoli'yi konuk ediyor. Dev maçta gülen taraf hangisi olacak? Bu akşam oynanacak kritik mücadelenin yayın saati ve canlı yayın linki ile birlikte son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

Real Madrid - Napoli maçı şifresiz mi?

15 Şubat Çarşamba gecesi saat 22.45'te başlayacak olan müsabaka 81.044 kişi kapasiteli Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı Slovenyalı hakem Damir Skomina yönetecek...

Bu maçı şifreli olarak Tivibu Spor 3 kanalı yayınlanacak ve maçın Türkiye'de şifresiz yayını olmayacak.

BALE'IN FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR



Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Real Madrid ile Napoli, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın da yer aldığı gruptan Benfica ile birlikte ikinci tura yükselen Napoli, son 16 turu ilk maçında Real Madrid'in konuğu oluyor. Ligde maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Devler Ligi'nin bu sezon da en büyük favorilerinden biri. Napoli karşısında işini ilk maçtan bitirmek isteyen Los Galacticos, taraftarının önünde Santiago Bernabeu'da kazanarak tur kapısını aralamanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid'de sakatlıktan dönen ancak antrenman eksiği bulunan Bale'ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan Serie A'da üçüncü sırada bulunan ve lider Juventus'un 9 puan gerisinde yer alan Napoli, favorinin Real Madrid olduğu turda sürpriz yapmak istiyor. Beşiktaş'ın yer aldığı gruptan çıkan Napoli, Bernabeu'da avantajlı bir sonuç elde ederek tur şansını San Paolo'ya taşımak istiyor. Napoli'de sakatlığı bulunan Tonelli dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Real Madrid maçı öncesi Sarri'nin en büyük kozu Maradona!

Arjantinli efsane, bu akşam Bernabeu tribünlerinde yer alacak ama maç öncesi soyunma odasına inmesi gündemde! Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında bu akşam Real Madrid deplasmanına çıkacak olan Napoli 'de teknik direktör Maurizio Sarri , maçtan önce oyuncularına takım konuşmasını Diego Maradona 'nın yapmasını istiyor.

Arjantinli efsane, Bernabeu'da oynanacak karşılaşma için tribündeki yerini alacak ancak Sarri'ye göre çok daha büyük bir rol üstlenebilir. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, maç öncesi soyunma odasında yapacağı takım konuşmasını Maradona'ya bırakmayı düşündüğünü belirtirken, "Bence takıma ekstra motivasyon sağlayabilir. Henüz sormadım ama umarım bunu yapacak vakti bir şekilde bulur" sözlerini kullandı.

Sarri, Serie A'da çıktığı 24 maçta rakip filelere 57 gol bırakan öğrencilerinin Real Madrid karşısına da aynı ofansif anlayışla çıkacağından emin. Bu düşüncenin bazı riskler taşıdığını ifade eden Sarri, "Kendi oyunumuzu oynamalıyız. Son Avrupa şampiyonuyla karşılaştığımızın farkındayız ancak bu seviyede neler yapabileceğimizi görmek açısından bizim için çok önemli bir fırsat" şeklinde konuştu.