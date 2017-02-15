Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 mücadelesinde Bayern Münih ile Arsenal karşı karşıya geliyor. TivibuSpor 2 ekranlarından yayınlanacak olan Bayern Münih Arsenal maçı, Şampiyonlar Ligi'nin erken final karşılaşması seviyesinde olan bir mücadele olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bayern Münih Arsenal maçını şifresiz veren kanallar ve Bayern Münih Arsenal maçı AZ TV ve İDMAN TV şifresiz ve canlı izle ile ilgili aradığınız konuları sizler için derledik... A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Ludogorets Razgrad ve Basel ile mücadele ederek grubu lider tamamlayan İngiliz ekibi Arsenal, Bayern Münih'e konuk oluyor. Bayern Münih ise D Grubu'nda Atletico Madrid, Rostov ve PSV Eindhoven ile mücadele etmiş ve Atletico'nun ardından grubu 2. sırada bitirerek son 16'ya adını yazdırmıştı... Türkiye'de ve dünyada sonucu heyecan içinde beklenen, ''Bayern Münih Arsenal maçı hangi kanalda şifresiz ve canlı izlenecek?'' ve ''Bayern Münih Arsenal maçını şifresiz ve canlı veren kanallar'' sorularının cevabını bu haberde bulabilirsiniz. Bayern Münih Arsenal maçını şifresiz ve canlı izleyebilmek için aşağıda belirttiğimiz, ''İdman TV Canlı İzle'' ve ''AZ TV Canlı İzle'' başlıklı linklere tıklamanız yeterlidir. İşte Bayern Münih Arsenal maçı ile ilgili detaylar...

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Bayern Münih Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih Arsenal maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TivibuSpor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Ancak Bayern o sezonun sonunda finale çıkmıştı. Arsenal 2011/12 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi grubunu zirvede tamamladı ve 2005/06 sezonundan beri ilk kez grubunu namağlup bitirdi. Arsenal son altı sezonda Şampiyonlar Ligi'nden Son 16 Turu'nda eleniyor. Bayern Münih ise son beş sezondur turnuvada en az yarı final oynuyor.

Bayern Münih evinde oynadığı son 15 Şampiyonlar Ligi maçını kazandı ve turnuva tarihinin en uzun iç saha galibiyeti serisinin sahibi. Bayern'i Şampiyonlar Ligi'nde evinde mağlup eden son takım Real Madrid'ti. Arsenal, son beş sezonda Son 16 Turu'nda oynadığı eşleşmelerin ilk maçlarını kaybetti. Robert Lewandowski Allianz Arena'da oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gol attı ve bu sürede sadece Benfica'ya gol atamadı.

Olivier Giroud, Bayern Münih'e karşı oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçında üç gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde sadece Alex Ferguson, Arsene Wenger ve Carlo Ancelotti'den daha fazla maça çıktı. Arsene Wenger ve Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir kez karşı karşıya geldi. 2007/08 sezonunda Son 16 Turu'nda Arsenal, Ancelotti yönetimindeki Milan'ı toplamda 2-0 ile mağlup etmişti.

Bayern Münih'te son durum

Bundesliga ekibi Bayern Münih, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde her kulvarda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor. Bundesliga'da geride kalan 20 haftada sadece 1 maçta yenilgi yaşayan ekip, 4 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Şu ana kadar 49 puan toplayan Bayern Münih ligin zirvesinin sahibi durumunda. Sezona Almanya Süper Kupası'nda Borussia Dortmund'u yenip, kupayı kaldırarak başlayan Münih ekibi Almanya Kupası'nda da Çeyrek Finale yükseldi ve bu turda Schalke 04 ile karşılaşacak. Tüm kulvarlarda mücadele eden ve iddialı olan Bayern Münih, güçlü kadrosuyla bu koşulların altından kalkabilecek durumda.

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alan Bayern Münih, bu turda Atletico Madrid, Rostov ve PSV Eindhoven ile mücadele etti. Oynanan 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan ekip, topladığı 12 puan ile Atletico Madrid'in ardından 2. olarak üst tura yükseldi. İşte Bayern Münih'in grup maçlarında aldığı sonuçlar:

Bayern Münih 5-0 Rostov

Atletico Madrid 1-0 Bayern Münih

Bayern Münih 4-1 PSV Eindhoven

PSV Eindhoven 1-2 Bayern Münih

Rostov 3-2 Bayern Münih

Bayern Münih 1-0 Atletico Madrid

Münih'te oynanacak bu zorlu maçta Bayern Münih, sakatlıkları süren Jerome Boateng ve Franck Ribery'den yoksun olarak sahaya çıkacak.

Bayern Münih'in Devler Ligi kadrosu

Kaleciler: Manuel Neuer, Sven Ulreich, Tom Starke

Defanslar: Jerome Boateng, Mats Hummels, Javi Martinez, David Alaba, Juan Bernat, Philipp Lahm, Rafinha

Orta Sahalar: Xabi Alonso, Niklas Dorsch, Arturo Vidal, Thiago Alcantara, Renato Sanches, Joshua Kimmich, Franck Ribery, Fabian Benko, Douglas Costa, Kingsley Coman

Forvetler: Arjen Robben, Thomas Müller, Robert Lewandowski

Arsenal'de son durum

Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal, bu yıl Premier Lig'de liderin 10 puan gerisinde yer alıyor. Oynanan 25 maçta 15 galibiyet alan Arsenal, 5 maçtan beraberlikle, 5 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Ligde 4. sırada yer alan Wenger'in eleştirilen ekibinin sezon sonunda şampiyonluk yaşayabilmesi için büyük bir şansa ihtiyacı var. Öte yandan Lig Kupası'nda Southampton'a yenilerek elenen takım, FA Kupası'nda ise 5. Tur'a yükseldi ve Sutton United ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Arsenal, burada Paris Saint Germain, Ludogoretz Razgrad ve Basel'le mücadele etti. Oynanan 6 maçtan 4'ünü kazanan Arsenal, diğer 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. İşte Arsenal'in Devler Ligi'ndeki maç sonuçları:

Paris Saint Germain 1-1 Arsenal

Arsenal 2-0 Basel

Arsenal 6-0 Ludogorets Razgrad

Ludogorets Razgrad 2-3 Arsenal

Arsenal 2-2 Paris Saint Germain

Basel 1-4 Arsenal

Londra ekibi Bayern Münih karşısında sakatlıkları devam eden Lucas Perez, Santi Cazorla ve Aaron Ramsey'den yoksun olarak sahaya çıkacak.

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi kadrosu

Kaleciler: Petr Cech, David Ospina, Emiliano Martinez

Defanslar: Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny, Gabriel Paulista, Per Mertesacker, Rob Holding, Nacho Monreal, Kieran Gibbs, Hector Bellerin, Carl Jenkinson, Mathieu Debuchy

Orta Sahalar: Granit Xhaka, Francis Coquelin, Mohamed Elneny, Aaron Ramsey, Santi Cazorla, Mesut Özil, Alex Oxlade-Chamberlain

Forvetler: Alexis Sanchez, Alex Iwobi, Theo Walcott, Olivier Giroud, Lucas Perez, Danny Welbeck, Yaya Sanogo

Arsenal maçı öncesi Bayern Münih'e kötü haber!



Bayern Münih'e Arsenal maçı öncesi Franck Ribery'den kötü haber geldi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Çarşamba günü Arsenal ile karşı karşıya gelecek olan Bayern Münih'te eksik sayısı ikiye çıktı. Alman devinde Arsenal maçına yetişmesi beklenen Franck Ribery'nin bugün de takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Bu sezonki etkileyici performansıyla takımın en büyük kozlarından birisi olan Fransız yıldızın dev maçta forma giymesi beklenmiyor.



Öte yandan omzundan sakat olan Jerome Boateng de Arsenal karşısında forma giyemeyecek.



Bayern Münih Arsenal maçının muhtemel 11'leri



Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en önemli eşleşmelerinden birinde Bayern Münih, Arsenal'i turun ilk maçında konuk ediyor. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde sık sık karşılaşan Bayern Münih ile Arsenal, bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Turun ilk karşılaşması Bayern Münih'in evi Allianz Arena'da oynanacak. Bundesliga'da Leipzig'ten zirveyi alan ve 7 puan farkla lider durumda bulunarak rahatlayan Carlo Ancelotti'nin ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final vizesini almak istiyor. Alman devi, evinde avantajı kapıp Emirates'e rahat gitmenin hesaplarını yapıyor.



Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Boateng ve Ribery, Arsenal karşısında forma giyemeyecek. Premier Lig'de zirvenin fazlasıyla uzağında kalan ve şampiyonluk umutları yavaş yavaş tükenen Arsenal, İngiltere Lig Kupası'na da veda etti. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti almak isteyen Topçular, zorlu Almanya deplasmanından iyi bir skorla dönerek rövanşta işi bitirmek istiyor.



Arsenal'de zorlu karşılaşma öncesi sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Cazorla, Ramsey, Sanogo, Debuchy ve Lucas Perez, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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