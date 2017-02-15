Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik heyet tarafından verilen iznin ardından Aytaç Durak Tesisleri’nde toplanan mavi-Lacivertli oyuncuların alınan galibiyetin ardından keyifli oldukları görüldü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman kuvvet ve çift kale taktik maçıyla son buldu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu yaptığı toplantıda bütün oyuncuları tebrik ederken ders çıkarmaları gereken pozisyonları da oyuncularına bire bir anlattı.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Engin İpekoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında kalelerinde çok fazla pozisyon gördüklerini söyleyerek buna çözüm üretmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Devre arasında Leroy George, Tiago ve Alican gibi hücumu düşünen isimleri kadrolarına kattıklarını anlatan İpekoğlu, "Top rakipteyken ofansif anlamda katkı sunan oyuncularımızın da yapacağı şeyler olacak. Çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Bu maçta takım savunması anlamında sıkıntılar yaşadık. Umarım bundan sonraki maçlarda yaşamayız" dedi.

“Altınordu ligin en genç ve dinamik takımı’’

İpekoğlu, takım savunmasını iyi yapmaları konusunda çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Hücum hattındaki oyuncularımızla bunu başarabilirsek çok daha rahat maçlar kazanabiliriz. Altınordu maçında bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Her zaman bu kadar şanslı olamayız. Altınordu ligin en genç ve dinamik takımı. Ayrıca Hasan Kabze ve Beykan gibi tecrübeli oyuncuları devre arasında kadrosuna katarak hücum yönü zenginleşmiş bir takımla oynayacağız. Ligde kolay maç yok. Zor bir 90 dakika olacak bizim için. Hedefimiz Altınordu maçını da alarak çıkışımızı sürdürüp yolumuza emin adımlarla devam etmek" diye konuştu.