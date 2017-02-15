Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Integral Forex Türkiye Kupası'nda Yeşil Giresun Belediyespor'u 85-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka ilk yarı finalist oldu.



Ankara Spor Salonu'nda sahibini bulacak olan 2017 Türkiye Kupası'nda final heyecanı başladı. Çeyrek finalin ilk maçında Yeşil Giresun Belediyespor ile karşılaşan Pınar Karşıyaka, ilk çeyrekten itibaren skor avantajını yakaladığı mücadeleden 85-79 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.