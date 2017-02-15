Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynayacağı maç nedeniyle İngiltere'de bulunurken İkinci Başkanı Jan-Christian Dreesen'den ilginç bir açıklama geldi... Dreesen, geçtiğimiz yaz Thomas Müller için Manchester United'ın yaptığı 100 milyon Euro'nun üzerindeki teklifi geri çevirdiklerini söyledi.

Manchester United'ın Louis van Gaal yerine Jose Mourinho'yu menajerliğe getirdikten hemen sonra Müller'i alabilmek için 85 milyon Pound önerdiğini söyleyen Dreesen, "Bizim açısından Thomas Müller'in satılması asla söz konusu olmadı. Bir futbolcu takımımıza uyuyorsa, onu kısa vadeli kar düşüncesiyle verip takımı zayıflatkayı aptallık olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Manchester United, geçen yaz Eric Bailly, Zlatan İbrahimovic, Henrikh Mkhitaryan ve Paul Poghba gibi transferlere 145 milyon Pound'un üzerinde harcama yapmıştı. Thomas Müller ise, Carlo Ancelotti yönetiminde pek parlak bir sezon geçirmiyor. Alman forvet, toplam 26 maçta forma giyerken sadece biri Bundesliga'da olmak üzere, toplam 4 gol atabildi.