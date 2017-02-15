Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Integral Forex Türkiye Kupası çeyrek finalinde son şampiyon Fenerbahçe ile karşılaşan Anadolu Efes, sahadan 82-74’lık zaferle ayrılarak yarı finale yükseldi. Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in bu sezonki dördüncü randevusunda gülen taraf lacivert beyazlılar oldu.

Integral Forex Türkiye Kupası’nda erken final niteliğindeki karşılaşmanın ikinci yarısındaki üstün oyunuyla skor avantajını eline alan Perasovic’in öğrencileri, son bölümünde büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 82-74’lik zaferle ayrıldı ve rakibi bu sezon ilk kez mağlup etti.

Anadolu Efes’te Thomas Heurtel 16 sayı ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynarken, 12 sayı ve 9 ribaundla pota altında etkili olan Bryant Dunston zaferin mimarları arasındaydı. Fenerbahçe’de 13 sayı kaydeden Jan Vesely takımının en skorer ismi olurken, 12 sayı ve 8 asistle oynayan Bogdanovic’in çabası yenilgiye engel olamadı.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk bölümünde Fenerbahçe, Bogdanovic’in önderliğinde hücumda çözüm üretti. Vesely’nin 11 sayıyla oynadığı ilk yarıda 7 sayı ve 6 asistle oynayan Sırp guard takımını sırtlayan isim oldu. Anadolu Efes’te Thomas Heurtel takımı sürükleyen oyuncuydu. Fransız guard 11 sayıyla oynadı ve 39-39 eşitlikle biten ilk yarıda hücumda direksiyonu ele aldı.

Anadolu Efes üçüncü çeyreğe hızlı başlayan taraf oldu. Doğuş Balbay’ın guardlara uyguladığı baskı sayesinde Fenerbahçe’yi top kayıplarına zorlayan lacivert beyazlıların 7-0’lık serisinin ardından Obradovic mola almak zorunda kaldı. Mola dönüşünde Anadolu Efes tempoyu düşürmedi ve Cedi Osman’ın üst üste attığı iki üçlükle çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 13’e çıkardı. Fenerbahçe son bölümde Bogdanovic’in hücumu yönlendirmesiyle farkı eritmeye çalışsa da Anadolu Efes dördüncü periyoda 59-50 önde girmeyi başardı.

Son periyoda Fenerbahçe istediği gibi başladı. Ekpe Udoh önderliğinde savunmada vidaları sıkan sarı lacivertliler ilk 2 dakikada sayı yemedi ve farkı dörde kadar indirdi. Perasovic’in aldığı moladan sonra tempoyu tekrar yükselten Anadolu Efes, Honeycutt’un kritik üçlüğüyle rüzgarı tekrar takımının arkasına aldı. Bitime 4 dakika kala ABD’li forvetin köşeden bulduğu sayıyla farkı yeniden çift hanelere taşıyan lacivert beyazlılar, Fenerbahçe’nin Datome ve Sloukas ile art arda bulduğu üçlüklere engel olamayınca fark tekrar 6’ya indi. Son bölümde Heurtel’in ipleri ele almasıyla hücumda kriz yaşamayan Anadolu Efes, sahadan 82-74’lük galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Anadolu Efes yarı finalde Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.