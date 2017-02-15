Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda Hapoel Beer-Sheva ile yapacakları UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rakiplerinin iyi bir takım olduğunun altını çizen Şenol Güneş "Rakibimiz UEFA Avrupa Ligi’nde grubundan çıktı. Güçlü rakipleri geçtiler. Kendi liginde de başarılı işler yaptılar. Rakibimiz küçük bir kentin büyük takımı durumunda. İyi oyuncuları var. Futbol anlayışları oldukça iyi. Kompakt bir takım. Tempolu ve hızlı oynuyorlar. İki iyi takım karşı karşıya gelecek. Buradan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz. Hak ettiğimiz sonuçları bekliyoruz. Takım olarak en güzel futbolumuzu oynamaya çalışacağız" dedi.

Bir gazetecinin "0-0'lık skoru kabul eder misiniz?" sorusuna gülerek "0-0'a bağlayalım o zaman" yanıtını veren Güneş "0-0 berabere kalmak kaybetmekten her zaman iyidir. Sahaya çıkıp futbol oynayacağız. Gücümüzü kullanacağız. Sonuç ne olur, birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.

Ligdeki hedeflerini "Her zaman olduğu gibi şampiyonluk" sözleriyle belirten Beşiktaş Teknik Direktörü "Beşiktaş'ın ligdeki hedefi tabii ki şampiyonluktur, bunu benim söylememe gerek yok. Hak edenin şampiyon olduğu bir lig istiyoruz" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinden de bahseden Şenol Güneş "Burada uzun vadeli hedefimiz yok İlk hedefimiz bu turu geçmek" dedi.