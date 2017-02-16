Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig ekibi Arsenal'in bir Şampiyonlar Ligi macerası daha son 16 turunda bitmeye çok yakın. Grup lideri olmasına karşın kura çekiminde Bayern Münih'ten kaçamayan Arsene Wenger'in öğrencileri, eşleşmenin ilk maçında Allianz Arena'ya konuk oldu.

Karşılaşmaya ev sahibi baskılı başladı. Henüz 11. dakikada Douglas Costa'nın pasında şık bir vuruşla topu ağlara gönderen Arjen Robben takımını 1-0 öne geçirdi. Arsenal 30. dakikada penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Alexis Sanchez, Manuel Neuer'e takıldı ancak dönen topu ikinci denemesinde ağlara yolladı ve skoru eşitledi.

İkinci yarıda Bayern Münih fırtınası vardı. Robert Lewandowski 53. dakikada ustaca bir kafa vuruşyla Ospina'yı çaresiz bıraktı ve takımını tekrar öne geçirdi. Sadece 3 dakika sonra Thiago Alcantara sahneye çıktı ve durumu 3-1 yaptı. 62. dakikada farkı üçe çıkaran golün kahramanı yine Thiago oldu. İspanyol orta saha attığı ikinci golle skoru 4-1'e getirdi. Maçta gol perdesini kapayan isim Thomas Muller oldu. 88. dakikada Thiago'nun asistinde topu ağlara yollayan Alman forvet maçın skorunu belirledi: 5-1.

Emirates Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı 7 Mart'ta oynanacak.