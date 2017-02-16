Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, Santiago Bernabeu'da İtalyan ekibi Napoli'yi konuk etti. Insigne'nin golüyle geriye düşen Real Madrid, Benzema'nın golüyle eşitliği yakalarken Kroos ve Casemiro ile de 3-1'lik üstünlüğü ele geçirdi. Ancak pes etmeyen Callejon'la ağları bir kez daha sarsa da gol ofsayt gerekçesiyle kabul görmedi ve Real Madrid sahadan 3-1'lik zaferle ayrıldı. Tur için avantaj elde eden Real Madrid, rövanş maçında İtalya deplasmanına konuk olacak.