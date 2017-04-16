Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nurettin Soykan Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, zorlu Eskişehirspor maçı öncesi camiaya mesaj vererek, zor maç olacağını ama taraftarlarının desteğiyle kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

“Kulübün hedefleri ve kendi hedeflerim doğrultusunda imza attım”

Evkur Yeni Malatyaspor'a hedefleri için imza attığını belirten Eren, “Ben buraya sezon başı gelirken kulübün hedefleri ve kendi hedeflerim doğrultusunda imza attım. Başkanımızla görüştük bana tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Ben de bu hedefler doğrultusunda Yeni Malatyaspor'a imza attım. Sezon başından beridir çok iyi süren bir dönemimiz var. Takım arkadaşlarım ağabeylerim, herkes birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Bu da bizim başarılarımızın en büyük sırlarından bir tanesi. Sezon başından beri iyi bir süreç yakaladık. Haftalardır liderliğimizi sürdürüyoruz. Artık son haftalara doğru geldik. Önümüzde çok kritik maçlar var. Bu maçları da kazanıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

“Beni Oktay Çevik'e benzetenler oluyor”

Golcü oyuncu Eren, Bolu maçında attığı 3 golle kendini bulduğunu belirterek, “Sezon başında biraz bocalama dönemi geçirdim. Uzun süre gol atamama süreci oldu benim için. Daha sonra Boluspor deplasmanında bunu bozup bir hat-trick yaptım. Buda benim öz güvenimi baya attırdı. Daha sonra oynadığım maçlarda da attığım gollerle öz güvenim daha çok yerine geldi. Beni Oktay Çevik'e benzetenler oluyor. Oktay Çevik'i isim olarak duydum ama kendisini tanımıyorum. Ona benzetildiğimi birkaç kişi söylemişti. Tabi taraftarın hafızası ve gönlünde taht kurmuş bir isme benzetilmem benim için büyük gurur. Malatya'nın efsane golcüleri var. Tabi o sayılan isimlerin hepsi bilinen kaliteli golcüler. Tabi onların arasında ismimin geçmesi benim için onur ve gurur verici bir durum. Onlar gibi olmak tabi ben de isterim. İleri günlerde daha ne olacağı belli olmaz. Dediğiniz gibi daha 1 sene sözleşmem var. Eğer çıkarsak Süper Lig'de de bu performansımı devam ettirip, o büyük golcülerin arasına bende ismimi yazdırmak isterim” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluğa inanmış bir ekip var”

Eren takımın başarısının sırrını da şu sözlerle anlattı:

“Takım olarak başarımızın sırrı çok iyi bir birlikteliğimiz var. Sezon başından beri şampiyonluğa inanmış bir ekip var. Hocalarımız olsun, yönetim, taraftar, futbolcu topluluğu herkes birbirinden değerli arkadaşlar, bu da bence başarının en büyük sırlarından bir tanesi. Aldığımız sonuçlarda tabi başarıyı neticelendirdi, bu son haftalara kadar gelmemizi sağladı. Kendi açımdan da sürekli oynama fırsatı bulduğum zaman futbolcu sürekli oynamak ister çünkü kendini daha çok geliştiriyor. Neticesinde ise sonuçlar goller gelince öz güveni daha çok artıyor.”

“Önü açık bir hoca”

Teknik Direktör İrfan Buz ile ilgili de açıklamalarda bulunan Eren, “İrfan hoca gerçekten çok kaliteli insan. Genç bir hocamız var. Önünde uzun bir yıllar var. Bu sene de inşallah beraber şampiyon olup, onu daha iyi yerlerde görmek isterim önü açık bir hoca” şeklinde konuştu.

“Sezon başından beri en kritik virajlarından bir tanesi”

Eren, son olarak Eskişehirspor maçıyla ilgili konuşarak, “Malatya tabi daha önceki yıllarda da Süper Lig'de oynamış bir ekip başarılı da olmuş bir ekip. Ciddi bir futbol potansiyel var. Bu da son oynadığımız maçlarda, gerek İstanbul’da olsun gerek Malatya’da olsun çok zor maç olacağı kesin. Belki de sezon başından beri en kritik virajlarından bir tanesi ama kendi sahamızda kendi seyircimizin önünde oynayacağız. Bu maçı kazanıp puan farkını attırmak istiyoruz. Taraftarlarımız da dediğiniz gibi biletleri tüketmiş durumda. Bize desteklerini esirgemezse bizim işimiz daha kolaylaşır o maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.