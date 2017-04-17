Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi 3 takımın temsil ettiği THY Euroleague Play-off turunda heyecan yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak. 30 maçlık normal sezonu Fenerbahçe 5., Anadolu Efes 6., Darüşşafaka Doğuş da son maçta Kızılyıldız’a karşı aldığı galibiyetle 8. sırada bitirerek play-off’a kalma başarısı göstermişti. Alınan bu sonuçlar doğrultusunda Fenerbahçe, Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes, bir başka Yunanistan takımı Olympiakos ve Darüşşafaka Doğuş ise İspanyol devi Real Madrid ile eşleşti.

Üç Türk takımının da saha avantajını elinde bulunduramadığı çeyrek final turunda parkeye ilk olarak Fenerbahçe çıkacak.

THY Euroleague play-off turunun ilk maçlarının programı şöyle:

18 Nisan Salı

21.00 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe

21.00 CSKA Moskova - Baskonia

19 Nisan Çarşamba

21.00 Olympiakos - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş