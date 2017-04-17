Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, 20 Nisan Cuma günü 22.05’te sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile mücadele edecek. İlk karşılaşmada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin sahasında oynayacağı rövanş mücadelesinin biletleri bugün saat 14.00’da satışa çıktı. Olympique Lyon maçı biletleri 140 - 900 TL arasında alıcı bulurken, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterildiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:

Kategori 1: 400 TL

Kategori 2: 375 TL

Kategori 3: 350 TL

Kategori 4: 325 TL

Kategori 5: 300 TL

Kategori 6: 275 TL

Kategori 7: 150 TL

Kategori 8: 140 TL

VIP: 800TL

1903 A-E BLOK: 800 TL

1903 B - D BLOK: 850 TL

1903 C BLOK: 900 TL