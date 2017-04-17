Teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdikten sonra toparlanma sürecine giren Osmanlıspor, flaş bir ismin peşinde: Galatasaray'ın tecrübeli stoper Hakan Balta.
TEKLİFE "EVET" DEDİ
Sarı-Kırmızılı takımda Tudor hoca olduktan sonra yedek futbolcu konumuna düşen 34 yaşındaki stoperin, Osmanlıspor'un teklifine 'evet' dediği öğrenildi.
1.2 MİLYON EURO KAZANIYOR
Galatasaray'da senelik 1 milyon 250 bin Euro ücret alan milli futbolcunun, gitmek istemesi halinde Galatasaray'ın bonservis konusunda zorluk çıkartması beklenmiyor.(Fanatik)