Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. David Elleray, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bugün düzenlenen konferansta, Süper Lig hakemlerine Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulamaları hakkında bilgi verdi. Düzenlenen semineri UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Ali Dürüst, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK üyeleri de izledi. Konferansa başlamadan önce Riva’da bulunan Hakem Geliştirme Kampı’nı da ziyaret eden Elleray, genç hakemlere tavsiyelerde bulundu.

David Elleray, seminer sonrasında TFF ve Kulüpler Birliği temsilcileri ile de bir araya geldi.