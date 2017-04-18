Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından gol vuruşu çalıştı. Tam kadro gerçekleştirilen idmanda futbolcuların da neşeli oldukları gözlendi.