Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Panathinaikos maçı ile birlikteyiz... Temsilcimiz Fenerbahçe THY Euroleague çeyrek final ilk maçında Panathinaikos deplasmanına gidiyor. İki takım arasında daha önce oynanan 20 maçta Yunan ekibinin 13’e 7 üstünlüğü bulunuyor. Maçta favori olan taraf ise temsilcimiz Fenerbahçe. Basketbol severlerin merakla beklediği Fenerbahçe Panathinaikos maçı bu akşam saat 21.00'da başlayacak. İşte Fenerbahçe Panathinaikos maçı detayları...

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Panathinaikos Fenerbahçe Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, THY Euroleague play-off turunun ilk maçında OAKA Arena’da bu akşam saat 21.00’da başlayacak maçta Panathinaikos Superfoods ile mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor ile beIN Sports3 kanallarından canlı yayınlanacak.

Eşleşmenin maç programı şöyle:

20 Nisan Perşembe: 21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

25 Nisan Salı: 20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods

27 Nisan Perşembe: 20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods

(Gerekirse) 2 Mayıs Salı: Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

(Gerekirse – Saati daha sonra belli olacak)

Fenerbahçe avantaj peşinde

THY Euroleague play-off turunun ilk maçında deplasmanda Panathinaikos Superfoods ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine karşı galibiyeti olmamasına rağmen bu karşılaşmada şanssızlığını kırıp avantaj elde etmek istiyor. İki maçın da Atina'da oynanacağı seride sarı-lacivertliler, en az 1 karşılaşmayı kazanarak İstanbul’a avantajlı dönmek istiyor. Eğer oynanan karşılaşmalar sonucunda seride sonuç 2-2 olursa beşinci ve son maç Atina'da oynanacak..

Deplasmanda galibiyet yok

Sarı-lacivertliler, Yunan temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Fenerbahçe, bu sezon rakibine karşı Yunanistan'da oynadığı maçı 81-70 kaybederken, Ülker Arena’da ise Panathinaikos Superfoods’u 84-63 mağlup etmeyi başarmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Fenerbahçe, Euroleague'de 76.2 sayı, 32.6 ribaund ve 17.1 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Panathinaikos Superfoods ise 77.5 sayı, 33.9 ribaund ve 15.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Bogdan Bogdanovic 13.6 sayı ortalamasıyla en skorer isim olurken, Yunanistan ekibinde ise Mike James 12.9 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Basketbol THY Avrupa Ligi çeyrek final serisinde ilk maçta bu akşam Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic, bu kulvarda 16. kez Dörtlü Final heyecanı yaşamak için takımını saha kenarından yönetecek.

Avrupa basketbolunun en önemli başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, 26 yıllık kariyerinde Avrupa Ligi organizasyonunda elde ettiği başarılarla ön plana çıktı. Obradovic, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda çalıştırdığı takımlarla 15 kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı.

Ülkesi Sırbistan'ın Partizan takımıyla 1991'de başladığı başantrenörlük kariyerinde büyük başarılar yakalayan 57 yaşındaki çalıştırıcı, Dörtlü Final heyecanını Fenerbahçe'yle üst üste 3. kez yaşamak istiyor. Tecrübeli başantrenör, Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe ve Real Madrid'le ikişer, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

21 sezonda 15 Dörtlü Final

Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 21 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı. Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 8 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 22. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 15 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.

Obradovic, geride kalan 21 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde sadece 6 kez Dörtlü Final'in dışında kaldı. Avrupa Ligi'nde en fazla Dörtlü Final heyecanı yaşayan çalıştırıcı unvanının da sahibi deneyimli başantrenör, şampiyonluklarının yanı sıra ikişer kez ikinci ve üçüncü, üç defa da dördüncü oldu.

Obradovic, 15 yıl önceki başarısını tekrarlamak istiyor

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, kariyerinde ikinci kez bir takımı üst üste 3 defa Dörtlü Final'e taşımaya çalışacak. Fenerbahçe'ye iki sezondur Dörtlü Final oynatan Sırp başantrenör, 26 yıllık kariyerinde sadece bir kez aynı takımla üst üste 3 kez son 4 ekip arasına kaldı.

Panathinaikos'la 8 kez son 4 takım arasında bulunup 5 defa şampiyon olan Obradovic, Yunan temsilcisine 1999-2002 yıllarında üst üste 3 kez Dörtlü Final oynatmayı başardı. Sarı-lacivertli ekiple 15 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak Sırp başantrenör, bunun için eski takımını kupanın dışına itmek zorunda kalacak.

Öte yandan tecrübeli başantrenör, 1993-1994'te Joventut Badalona'yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise Real Madrid'le son 4'te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı.

Fenerbahçe, Obradovic'le çeyrek final kaybetmedi

Fenerbahçe, 2012'de göreve gelen Obradovic'le Avrupa Ligi'nde yer aldığı iki çeyrek final serisini de kayıpsız geçti. Bu yıl İstanbul'da kupayı kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geride kalan iki sezonda play-off'larda o dönemin son şampiyonları Maccabi ve Real Madrid karşısında zorlanmadı. Obradovic'le play-off'larda maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, iki seriyi de 3-0'la geçmeyi bildi. Son iki sezonda Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe, 2014-2015'te dördüncülükle, 2015-2016'da ise finalde CSKA Moskova'ya kaybederek ikincilikle yetindi.

İlk kupa İstanbul'da

Obradovic, Avrupa'nın bir numaralı kupasında ilk Dörtlü Final heyecanını, başantrenörlüğünün İstanbul'da 1991-1992 sezonunda düzenlenen Dörtlü Final'de Partizan'ın başında yer alan Sırp başantrenör, finalde İspanyol ekibi Joventut Badalona'yı 71-70 yendikleri müsabakanın ardından ilk Avrupa kupasını kazandı.Obradovic, bu yıl da İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'e Fenerbahçe'yi taşıyarak 25 sezon önce yaşadığı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Tecrübeli başantenör, Partizan'dan sonra çalıştırdığı İspanyol takımlarıyla da bir numaralı kupayı elde etti. Obradovic, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda Dörtlü Finaller'in şampiyonluk maçında Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek zafere ulaştı. Obradovic, "Kupa 1"de 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında da Dörtlü Final heyecanı yaşadı. Başarılı başantrenör, Real Madrid'le 1996'da dördüncülük, 1998'de ise İtalyan ekibi Benetton'la üçüncülük elde etti.

Rakip Panathinaikos'un tarihine geçti

Obradovic, bu akşam rakip olacağı ve 13 yıl (1999-2012) çalıştırdığı Panathinaikos'un efsanesi haline geldi. Yunan ekibiyle 8 kez Dörtlü Final'de boy gösteren 57 yaşındaki çalıştırıcı, 5 şampiyonluk yaşadı, birer kez de ikinci, üçüncü ve dördüncü oldu.

Avrupa'nın bir numaralı kupasını Panathinaikos'la ilk sezonu olan 1999-2000'de kazanan Obradovic, iki ayrı organizasyon halinde oynanan 2000-2001 sezonunda ise FIBA tarafından düzenlenen Suprolig'de mücadele etti. Sırp başantrenörün öğrencileri, FIBA Suprolig'de finalde bir önceki sezon mağlup ettiği Maccabi Tel Aviv'e karşı bu sefer finali kaybetti.

İlk Avrupa Ligi şampiyonu

Obradovic, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı (Avrupa Ligi) kazanan ilk başantrenör unvanını elde etti. Tecrübeli çalştırıcı, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonun dışında, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011'de de Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma başarısı gösterdi. Panathinaikos, Obradovic'le Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli basketbol kupasında 2000-2001'de ikinci, 2004-2005'te üçüncü ve 2011-2012 sezonunda ise dördüncü oldu. Obradovic'in 2012'de takımdan ayrılmasından sonra Yunan ekibi, bir daha Dörtlü Final oynayamadı.

Saporta Kupası'nda iki zafer

Obradovic, kariyerinin en iyi dönemlerini yaşadığı Yunan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmeden önce 2 kez de Saporta Kupası'nda mutlu sona ulaştı. O dönemde Avrupa'nın en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı Obradovic, 1996-1997'de Real Madrid, 1998-1999'da ise Benetton'ın başında kazandı.