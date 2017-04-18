Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Bayern Münih maçı ile birlikteyiz... La Liga'da Barcelona'nın önünde lider durumda bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna fire vermeden devam eden Real Madrid Almanya'da 2-1 kazandığı çeyrek final ilk maçın rövanşında bu kez Bayern Munih ile İspanya'da karşılaşıyor. Real Madrid avantajlı skorunu muhafaza ederek yarı finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Almanya Bundesliga'nın lideri Bayern Munih ise deplasmanda rakibini devirmek istiyor. İşte Real Madrid Bayern Münih maçı detayları...

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Real Madrid-Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Bayern Münih ve bu akşam saat 21.45'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.



Real Madrid-Bayern eksik ve cezalı listesi

İlk maçta ikinci sarıdan kırmızı kart gören Bayern Munihli savunma oyuncusu Javi Martinez Real Madrid maçında oynamayacak. Konuk ekipte ayrıca Mats Hummels'in sakatlığı devam ediyor. İlk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Lewandowski'nin ikinci maça 11'de başlaması bekleniyor.



Real Madrid-Bayern Munih muhtemel 11'ler

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Bale, Ronaldo ve Karim Benzema

Bayer Munih: Neuer, Lahm, Boateng, Alaba, Bernat, Alonso, Vidal, Robben, Alcantara, Ribery, Lewandowski