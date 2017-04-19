Binlerce taraftarın sahaya inmesiyle coşkulu bir kutlama gerçekleştiren Brighton, 1982/83 sezonunda küme düştükten sonra İngiltere'nin zirve ligine uzak kalmıştı. Martılar lakaplı kulüp, Premier Lig formatında ilk kez boy gösterecek.
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Binlerce taraftarın sahaya inmesiyle coşkulu bir kutlama gerçekleştiren Brighton, 1982/83 sezonunda küme düştükten sonra İngiltere'nin zirve ligine uzak kalmıştı. Martılar lakaplı kulüp, Premier Lig formatında ilk kez boy gösterecek.
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