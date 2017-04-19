Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev'de forma giyen ve sözleşmesi 2018 yazında sona erecek Mykola Morozyuk ile ilgileniyor. Sağ bekte forma giyen ve bu sezon 2 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncunun ayrılmasının Ukrayna devi için sorun çıkaracağı ifade ediliyor.

'Nigel De Jong 5 para etmez'

G.Saray'ın efsane oyuncularından Cevad Prekazi, derbi öncesi gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı. Tudor'un 3-5-2 sistemi ile başarılı olamayacağını söyleyen Prekazi, "Galatasaray teknik direktörü olsam Nigel de Jong'u almam. Büyük kulüplerde oynamaz, beş para etmez. Bruma müthiş. F.Bahçe'ye tek başına yeter" dedi.