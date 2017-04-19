Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe THY Euroleague’in play-off serisinde Panathinaikos’u deplasmanda 71-58 yenerek hem seride 1-0 öne geçti hem de saha avantajını ele geçirdi. Karşılaşmaya Bogdanovic ve Kalinic’ten gelen ikişer üçlükle başlayan Fener, 14-6 öne geçince ev sahibi ekip mola almak zorunda kaldı. Moladan iyi dönen Yunan temsilcisi, faul hakkımızı erken doldurmamızın da etkisiyle farkı eritti ve ilk çeyrek 16-15’lik üstünlüğümüzle sona erdi. İkinci periyotta da ilk çeyreğin sonundaki yükselen ivmesini sürdüren Pana, taraftar desteğini de arkasına alınca bu bölümde maçın kontrolünü eline almayı başardı. İlk çeyrekte fazla süre almayan Mike James’i de devreye sokan Pascual’in takımı bu oyuncunun yüzdeli dış şutlarıyla ilk yarıyı 42-28 önde tamamladı.

Bambaşka ikinci yarı

Pana’nın başta bulduğu sayıyla 44-28’lik 16 sayı farkla önde girdiği üçüncü çeyrekte sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Yunanistan’daki iki maçtan en az bir galibiyetle dönebilmek için kararlı olan sarı-lacivertli takım savunmada rakibine boş atış imkanı tanımadı. Hücumda Bogdanovic’in direksiyona geçmesiyle farkı eritmeyi başaran Obradovic’in takımı son çeyreğe girilirken farkı iki sayıya kadar indirdi: 50-48. 4. çeyreğe de Kalinic’ten gelen 5 sayıyla başlayan temsilcimiz, uzun bir aradan sonra yeniden öne geçerek rakibine molayı aldırdı: 53-50. Kalan sürede rakibinin tekrar öne geçmesine izin vermeyen Fenerbahçe zorlu deplasmandan 71-58’lik galibiyetle ayrılarak üç galibiyete ulaşan takımın adını Dörtlü Final’e yazdıracağı seride 1-0 öne geçti. > Uğur AKTAN