Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin 1. Amatör Lig Kırmızı Grup takımlarından Deriksporlu futbolcular, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Muhammet Fatih Safitürk'ün desteğiyle sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Deriksporlu futbolcuların şehit Safitürk sevgisi

Safitürk'ün PKK'lı teröristlerce makam odasına tuzaklanan patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesi nedeniyle şehit düşmesinin ardından, futbolcular sezon boyunca üzerinde onun fotoğrafının bulunduğu "kalbimizdesin" yazılı tişörtle antrenmana çıktı.

Her maç öncesinde Safitürk'ü rahmetle yad eden futbolcu ve yöneticilerin gösterdiği mücadele ile Derikspor, 8 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon olarak bir üst lige yükseldi.

Kupa Safitürk ailesine hediye edilecek



Derik Stadı'nda buruk bir kutlama yapan ve duygulu anlar yaşayan futbolcu ve yöneticiler, "Seni hiç bir zaman unutmayacağız", "Hep Derik Fatihi olarak kalacaksın", "İyiler ölmez hep yaşar, nur içinde yat güzel insan" ve "Derikspor ailesi olarak şehidimize verdiğimiz şampiyonluk sözünü tuttuk, mutluyuz, gururluyuz" yazılı pankartlar taşıdı.

Derikspor yönetimi ve futbolcular, tam kadro şehit kaymakamın mezarını ziyaret edip kupayı Safitürk ailesine hediye etmeyi planlıyor.

Stada gelen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas da elde ettikleri başarıdan dolayı futbolcuları ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.

Başkan Tutal: Keşke kupayı beraber kaldırabilseydik



Derikspor Kulübü Başkanı Ali Osman Tutal, yaşadıkları buruk mutluluğu AA muhabirine anlattı.Bir üst lige çıktıklarını, ilçede ilk defa böyle bir başarının elde edildiğini belirten Tutal, şampiyonluk mücadelesine şehit Safitürk ile başladıklarını, bu hedefi de onunla belirlediklerini söyledi.

Sezon devam ederken Kaymakam Safitürk'ün hain bir saldırı sonucu şehit olduğunu anımsatan Tutal, "Keşke bugün bu kupayı beraber kaldırabilseydik ama maalesef terör odakları ve uzantıları bu güzel insanımızı bizden aldı. Hem bu saldırı hem de gerçekleştirdikleri tüm saldırılar için terör örgütlerini lanetliyoruz." dedi.

Özkanca: Buruk bir sevinç yaşıyoruz



Derikspor Teknik Direktörü Şevket Özkanca, kulüpte ilk kez şampiyonluk yaşadıklarını anlatarak, "Çok zor şartlar altında mücadele ettik ve şampiyon olduk. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. İçişleri Bakanımız da 2 gün önce arayarak, şampiyonluğumuzu tebrik etti. Ona vereceğimiz en güzel hediye önce dua, sonra da bu kupayı mezarına götürüp ailesine teslim etmektir." şeklinde konuştu