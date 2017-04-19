Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınlar Basketbol Ligi'nde bugün oynanacak Samsun Canik Belediye - Beşiktaş maçı öncesi konuk takım kafilesi salon girişinde saldırıya uğradı. Ev sahibi ekip için çok kritik olan karşılaşma öncesi Canik Hasan Doğan Spor Salonu girişinde Siyah-Beyazlı teknik ekip ve sporculara yönelik saldırı gerçekleşti. Saldırı esnasında güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı görüldü. PTT 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'un akşam saatlerinde Manisaspor ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle, güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı bildirildi.

(Fanatik)