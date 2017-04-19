Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 2 yıl içinde benzer olayların yaşanması halinde Lyon ve Beşiktaş'ın 1 yıl men cezası alacağı belirtildi. UEFA ayrıca Beşiktaş ve Lyon kulüplerine 100.000'er euro para cezası kesti.