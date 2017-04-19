Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, UEFA'nın Beşiktaş ve Lyon hakkında verdiği men kararıyla ilgili konuştu.



"DOĞRU BİR KARAR"

Aulas "Bu kararın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. UEFA'ya güvendiğimi söylemiştim. İki kulübe de eşit verilmiş bir karar. UEFA'nın daha hakkaniyetli bir karar alması gerekirdi. İki takım için de doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş için daha zor bir karar olabilir, çünkü yarın maçları var ve son anda öğrendiler bunu. İki takımın da eşit derecede şansı var, yarın yarı finale çıkmak istiyoruz." dedi.