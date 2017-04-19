Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin iki transferi kesin gibi... Resmi bir açıklama yapılmasa da birisi Mehmet Ekici, diğeri Aykut Kocaman. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Ekici için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.



STOCH'UN GİTMESİ GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre; Konyaspor'la 2018'e kadar kontratı bulunan Kocaman için ise G.Saray'ın Igor Tudor'da yaşadığı krizin benzerinin yaşanmaması için hazırlıklar yapıldı. Konyaspor'a jest olarak bir futbolcunun bedelsiz olarak verilmesi gündemde. Bu oyuncunun Miroslav Stoch olabileceği konuşuluyor.