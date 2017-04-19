Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş açıklamalar yaptı. UEFA'dan gelen cezayı eleştiren Güneş, "Bu kararı UEFA mı aldı , Lyon mu aldı bilmiyorum" dedi.

"TAKIMIMLA GURUR DUYACAĞIM"

"Yarın çok önemli ve zor bir maç oynayacağız. İyi bir takımız ve iyi bir takımla oynayacağız. İyi iki takımın maçı olacak. Hem hücum hem de savunma yaparak kazanabileceğimizi düşünüyoruz çeyrek finale iyi futbol oynayarak geldik yarın da iyi futbol oynayacağımızı düşünüyoruz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyacağım. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz."

"TARAFTARLARIMIZ PROVOKASYONLARA GELMESİN"

"Kazanırsak çok seviniriz kaybedersek üzülürüz. Yarın sevinmek için çok sebep var. Taraftarımızın Fairplay'den kopmadan bizi desteklemesini istiyoruz. Enerjilerini hiç boşa atmadan ve rakip takım futbolcularının provokelerine gelmemelerini istiyorum. Roma maçını da izledim orada da böyle yaptılar. Biz Lyon karşısında futbol oynamaya çıktık ve futbol oynamak için çok şey yaptık."

"KARARIN KAZANANI LYON, KAYBEDENİ BİZ OLDUK"

"Biz futbolun dışına çıkmayacağız. Şiddet de görmek istemiyoruz. Şiddet varsa ceza verilmeli. Ceza verirken de ona göre verilmeli. UEFA, Lyon tarafında olmuştur. Terazinin diğer tarafı daha ağır basmıştır. UEFA bize bir gol atmıştır. Biz bu golü çıkarmak zorundayız. Biraz daha adaletli, sağduyulu olmak gerekir. Oradaki taraftarlarımızı biz almadık onlar aldı. Belki de Lyon tarafı böyle bir ceza geleceğini biliyordu da taraftarlarını getirmedi. Yarın göreceksiniz her faulde oyuncuların kendilerini yere attığını göreceksiniz. Roma-Lyon maçında olmuştu bu olaylar. Lyon'da olay oldu cezasını ben çektim. Burada yarın maç oynanacak cezayı şimdi yine ben çekiyorum. Böyle bir cezanın mantığı yok. Verilen cezada boynumuzdan assalar da biz mücadele edeceğiz. Futbol ayakla oynanan bir oyundur ve biz oyun oynamaya çalışacağız. Bu kararda kazanan Lyon takımıdır kaybeden Beşiktaş'la birlikte futboldur."

"KARAR DEĞİL PSİKOLOJİK SAVAŞ"

"Aboubakar ve Marcelo cezalı, Ömer de sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacak. Diğerlerine antrenmandan sonra karar vereceğim. Eksik olarak söylemek de doğru değil. Sinirleri germek için alınan bir karar. Bu karar değil zaten psikolojik bir savaş. Biz orada 1 saat soyunma odasında bekledik. Biz yine futbol oynamaya ve işimizi yapmaya çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun biz sahada futbolumuzu oynayacağız. Kazansak da kaybetsek de alnımız ak bir şekilde çıkacağız"

"AMACIMIZ MEŞRU OLMAYAN YOLALRDAN KAZANMAK DEĞİL"

"Provokasyon çok kolay. Evet bir şey atmak doğru değil. Benim oyuncum orada yere yatsa maç oynanmazdı. Biz bunu da yaptırabilirdik. Ama bizim gayretimiz futbol oynamaktı. Niyetimiz gayrimeşru yollarla maçı kazanmak değildi. Yanlış yapanların yolunu kesmek yöneticilerin işidir. Görünen koy kılavuz istemez. İki takım içerisinde yanlışlık varsa ve iki takımı da aynı yere koyuyorsanız bu yanlışlığı herkes görür."

"TÜM MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANSIN, KİMSE CEZA ALMASIN!"

"Ben Lyon'un baskıdan etkilenmediğini ve kazançlı çıktığını düşünüyorum. Bizim maçta başkanı, yöneticisi yaptıklarıyla zaten o ortamı hazırladı. Bastia'da ne oldu bilmiyorum. Sahada tribündeki olayların ev sahibinin kontrolünde olması gerekirken biz yarın oynanmayan maç için ceza aldık. Ben senin misafirinim misafir olduğum yerde ben hakeme de gözlemciye de aynı şeyi söyledim. Futbol adına ne varsa biz yapalım. Bak ne yaptı Lyon taraftar getirmedi oh ne güzel rahatlayacak. Ama böyle olacaksa biz de taraftar götürmeyelim hatta bütün maçlar seyircisiz oynansın dünya futbolunda kimse ceza almasın."

"CANER İYİ NİYETLİ ÇALIŞIYOR"

"Caner ve Demba Ba böyle üst düzey maçta nasıl katkı verir merak ediyoruz. Demba Ba kadroda yok ama Caner'in oynayıp oynayamama durumunda, Caner uzun zamandır oynamıyor. Biz maçı kazanmak için oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz. Biz şampiyonluklar kaybedebiliriz, turu geçemeyebiliriz ama oyuncuyu da kaybetmemeliyiz. İyi niyetli çalışıyor zaten yeteneğini tartışmıyoruz o çalışıyor."

"MAÇTAN ÖNCE GOL YEDİK AMA GOLÜ KİM ATTI BİLMİYORUZ"

"Önümüze bir bomba koydular hadi etkilenme diyorsun. İlk maçta biz iyiydik hata yaptık rakip bize gol attı ama şimdi maçtan önce gol yedik ama golü kim attı bilmiyoruz. Lyon başkanı ne konuştu tribünde taraftarıyla ben bilmiyorum onu onlar bilir."

"CEZA SAMİMİ DEĞİL"

"Ortada alınan bir kara var ve bunun yansıması var. Yarın siz yenseniz de ceza alırsınız. Yani yarın 10 tane 100 tane Fransız bizim tribünde olsa ve sahaya bir şey atsa cezayı yine biz alacağız. Sapla samanı karıştırırsanız olacağı şey budur. Seyirciye ceza verilmeli, yapana ceza verilmeli. Siz hata yapana ceza vereceksiniz. Lyon'la aynı cezayı aldığımda ve maçtan önce açıklandığında ben bu cezanın samimi olduğunu düşünmüyorum. Ben kötü oynayıp rakip kazandıysa tebrik edeceksin. Ama haketmediğin bir olayla karşılaşırsan da bunu dile getireceksin."

"Taraftarlarımız daha önce takıma nasıl destek oldularsa yine olsunlar. Lyon takımı misafirimizdir futbol sevgiye, dostluğa katkı yapmalı. Lyon başkanının söylediği doğru, akıllı adam ama biz de saf değiliz. İki takımın kararı doğru diyor evet Lyon bir takım, ikinci takım UEFA biz de üçüncü takımız. Ceza bize verildi."